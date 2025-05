The Witcher 3 fête ses 10 ans en vidéo, avec une sympathique nouvelle promo

Nous en avions parlé hier en blog mais CD Projekt a voulu marquer le coup avec la diffusion d'une bande-annonce spéciale pour fêter les 10 ans de, le jeu qui a propulsé la société polonaise à la table des plus grands, pour un total de plus de 50 millions de ventes. Et encore, ce chiffre date de mars 2023.D'ailleurs si vous faîtes partie des retardataires, le jeu vous ait temporairement proposé dans sa Complete Edition pour la modique somme de 9,99€, sur les stores numériques PC, PlayStation, Xbox et Switch. Normalement, pas d'excuse, si ce n'est le temps.