Mafia : The Old Country a sa bande-annonce, sa date de sortie et un prix ''sympa''

On sait tout sur, on en sait plus suret Take-Two se devait d'aborder son autre morceau (hors sport) à venir, à savoirqui arrivera donc le 8 août 2025 sur PC/PS5/XBS au prix surprise de 49,99€, du moins dans son édition standard. La Deluxe à 10€ de plus ajoutera quelques armes, accessoires, deux véhicules et OST/artbook numériques.Pourquoi « pas si cher » ? Tout simplement parce que l'éditeur n'entend pas proposer une révolution mais tout simplement une expérience à l'ancienne, plus proche des deux premiers et bien éloigné du monde ouvert proposé dans le 3. Un jeu « linéaire qui allie narration, immersion authentique et gameplay typique de la série ». Au moins, nous sommes prévenus.