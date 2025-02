[RAPPEL] Pokémon Presents à 15h00

Comme chaque année pour le Pokémon Day, la compagnie attitrée ne manque pas l'occasion de nous proposer un « Pokémon Presents » pour faire un point info sur les titres dont le suivi est en cours, et surtout éventuellement donner des nouvelles d'un avenir plus lointain, pour l'heure incarné par le mystérieux. Une expérience Switch 1 (la 2, on verra en temps voulu) qui selon toute logique devrait essentiellement être consacrée à la zone de Kalos, ainsi qu'à Zygarde.Rendez-vous à 15h pour (éventuellement) en savoir davantage.