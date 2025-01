Un petit aperçu de (New) Virtua Fighter

En cours de production chez Ryu Ga Gotoku Studio, le nouveaua montré une note d'intention durant le CES, c'est à dire en gros que le jeu définitif « devrait » ressembler à ça dans l'esprit des développeurs, mais ne le prenez pas non plus pour une promesse, même sur le design des personnages à l'écran.On n'a de toute façon toujours pas de date, de supports ou même d'un nom définitif pour ce retour d'une franchise historique de la baston, pas réputée pour être la plus accessible, encore que rien n'empêche l'équipe de proposer des trucs sur ce point.