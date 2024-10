Dragon Ball Sparking Zero : lancement explosif, détruisant tous les records de la franchise

On savait queallait faire un carton, mais on ne s'attendait pas à un tel niveau : 3 millions de ventes en 24h, explosant le score d'un(3,5 millions en 10 mois) lui même démoli entre temps par(2 millions en 2 mois).Bref, on est bien parti pour en faire un jour l'épisode le mieux vendu de l'histoire de la franchise culte, mais il faudra pour cela dépasser au moins la barre des 10 millions.