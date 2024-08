Black Myth Wukong : dernier trailer à J-12

Game Science nous délivre l'ultime bande-annonce defournie avec tout un tas de nouvelles séquences de gameplay avec nouvelles zones et personnages encore jamais vus, genre de trailer qu'on réserve généralement à un salon mais vu que le titre sortira « avant » la GamesCom…Car c'est le 20 août que déboulera cette relative nouvelle licence sur PC et PlayStation 5 (plus tard sur Xbox Series), s'approchant du jeu d'action exigeant en faisant un net focus sur les combats et la narration au détriment voulu de l'exploration (néanmoins présente, mais dans des zones restreintes).