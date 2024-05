Black Ops 6 officialisé en Day One Game Pass

Comme promis, « Xbox x Activision » a diffusé la bande-annonce Live deservant à véritablement amorcer la communication du printemps, dont la grosse présentation signée le 9 juin au soir.Mais l'annonce la plus importante, ou plutôt la confirmation suite à l'auto-leak, c'est que cet épisode sera bien officiellement le premier à débarquer Day One dans le Game Pass PC comme Xbox. Plus de « détails à venir », et on imagine qu'un mot sera dressé bientôt sur les précédents chapitres de la franchise.