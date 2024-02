Final Fantasy VII Rebirth : trailer de lancement

Quasiment 4 ans après le « Remake », c'est aujourd'hui que sort, deuxième partie de ce qui devrait logiquement être une trilogie dont la suite du programme se fera attendre on ne sait combien de temps. D'ici là, Square Enix aura tout loisir de faire perdurer la lumière sur son jeu avec une éventuelle version PC (très probable) et pourquoi pas une extension (on verra).Voici pour l'heure le trailer de lancement du concerné, que les intéressés se chargeront d'aller ensuite chopper en magasin si ce n'est déjà fait depuis hier (on vous a vu).