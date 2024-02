Xbox : le point sur les annonces multi-supports

Les annonces du jour concernant les « portages Xbox » furent pour le moins éparpillées et il était temps de faire un point exact de la situation avec toutes les dates, les supports et éventuellement des versions boîtes selon les cas.Concernant- produit par Obsidian- 19,99€- disponible dès le 22 février sur PS5, PS4 et Switch- bénéficiera d'une version boîte à l'avenir, Xbox également, chez LRGConcernant- produit par Tango Gameworks- prix inconnu (probablement 29,99€)- disponible le 19 mars sur PlayStation 5- pas de version Switch : rumeur d'une version Switch 2 selon Henderson- bénéficiera d'une version boîte à l'avenir (PS5/Xbox) chez LRGConcernant- produit par Obsidian- prix inconnu (probablement 39,99€)- disponible le 16 avril sur PS5, PS4 et Switch avec total cross-play (PC & Xbox)- 20 millions de joueurs ont touché au titre depuis ses débutsConcernant- produit par Rare- prix inconnu (probablement 39,99€)- disponible le 30 avril sur PlayStation 5- 35 millions de joueurs ont touché au titre depuis ses débuts