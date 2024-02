Silent Hill 2 Remake : le nouveau trailer... et en surprise un spin-off gratuit à télécharger cette nuit

Le State of Play a enfin permis d'en voir davantage sur le remake deavec davantage de séquences et d'action, à défaut de la principale information que les fans attendaient : la date de sortie, toujours gardée secrète par Konami.Mais en attendant, belle surprise rappelant un certain: le préalablement leakéen vue FPS (hasard) sera un titre totalement gratuit, à télécharger dans le courant de la nuit sur le PlayStation Store. Sympa.