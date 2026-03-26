Artificial Detective tout juste annoncé, avec sa petite aura de Love, Death & Robots

Parmi les nouvelles licences du Xbox Partner Preview, petit retour sur, premier projet du studio Vivix (San Francisco) composé par des anciens de… et même des mecs ayant travaillé sur la série d'anthologie Netflix. Et ça se voit un peu en effet.Une pincette d'exploration, d'action, d'infiltration et surtout de narration pour ce titre qui nous fera incarner « AD 2846 », un détective robot se réveillant sans mémoire au cœur de Conglomerate North, gigantesque mégalopole aujourd'hui entre les mains de machines devenues folles où l'humain n'a plus sa place depuis longtemps à un petit détail près : 2846 (il prend d'ailleurs ce nom au hasard car c'est l'année où se déroule le jeu) va tomber sur une jeune humaine perdue au milieu de se chaos et cherchera à la protéger, tout en cherchant à découvrir ce qui a pu se passer.Notez que le nom (ou disons le surnom) de la fille est Mowgli, en évidente référence au Livre de la Jungle : tout comme le héros de l'œuvre qui se rêve à plusieurs reprises d'être ce qu'il n'est pas (loup, ours, singe…), celle du jeu rêve de devenir un robot. Ironique quand 2846 souhaiterait lui être humain.Sortie prévue en 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.