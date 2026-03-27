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[RUMEUR] Switch 2 : NateTheHate évoque du Starfox, du Mario 3D et un remake de Ocarina of Time
NateTheHate, qui il faut l'avouer tombe très souvent juste depuis quelques temps, a lancé son gros pavé sur le web avant d'être repris par VGC qui affirme que tout ce qui a été dit concorde avec « leurs propres sources », au grand malheur de Nintendo qui n'aura pas pu garder le secret plus longtemps.

En ressort donc que :

- La Switch 2 accueillera dans la vague de l'été Splatoon Raiders, Fire Emblem : Fortune's Weave et Nintendo Switch Sports (pas de confirmation si remaster avec ou sans ajouts, ou titre tout neuf).
- Avant la fin d'année se rajoutera un tout nouveau Starfox à l'ancienne (possiblement cet été aussi), le fameux Duskbloods de FromSoftware ainsi qu'un Zelda : Ocarina of Time Remake (pas de précisions quant à la « portée » du remake en question).
- Des Switch 2 Edition de Pikmin 4 et Xenoblade Chronicles 2 viendront s'ajouter également cette année (il demande de garder les pincettes en poche pour le deuxième cité).
- Le prochain Mario 3D attendra 2027, ce qui avec Pokémon Vents & Vagues devrait avoir un effet sur les ventes de la machine.
- Pas de Nintendo Direct (le vrai) avant juin.

Bonus :

- Final Fantasy IX Remake est toujours au point mort.
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link49, ducknsexe, junaldinho, nicolasgourry, spartan1985, alucardhellsing, tripy73, kisukesan
publié le 27/03/2026 à 15:45 par Gamekyo
commentaires (51)
mercure7 publié le 27/03/2026 à 15:54
Starfox "à l'ancienne" et une version "correcte" (potentiellement) de Xenoblade 2 : je dis oui !
natedrake publié le 27/03/2026 à 15:56
NateTheHate depuis qu'il a visé juste concernant la date du reveal de la Switch 2 (le 16 janvier 2025), je le crois au sujet des news Nintendo.
mattewlogan publié le 27/03/2026 à 16:00
Les batards comment ils ont niquer la com de Nintendo c abuser
thelastone publié le 27/03/2026 à 16:01
Pour moi le remake de ocarina of time est aussi attendu que celui de ff7 a l'époque trop hâte si c'est vrai
alozius publié le 27/03/2026 à 16:02
Putain mais il y a déjà eu un remake de OOT sur 3DS. J’en peux plus de ce jeu et des remake, le poison de notre génération. Tu ta tapes le même jeu 12 fois.
Et les pigeons qui vont encore bigler dessus et foncer l’acheter….
Tu m’étonnes que la créativité des développeurs soit morte
aeris994 publié le 27/03/2026 à 16:04
Switch Sports ce sera sans doute une NS2 Edition
dokidokii publié le 27/03/2026 à 16:04
alozius OOT 3DS relevait davantage du remaster que du remake, et certains éléments artistiques étaient même inférieur au jeu original.

Ce jeu est une légende, il mérite un remake de haute qualité.
giru publié le 27/03/2026 à 16:09
Aucune nouvelle rumeur si ce n’est StarFix en somme… et ça arrive après le reveal de Fox McCloud dans le film Super Mario Galaxy, donc c’est assez facile.

Je pense que tout le monde a fait le parallèle entre DK dans le film Mario 1 suivi d’un nouveau jeu DK et Fox dans le film Mario 2. Bref, tout le monde aurait pu « leaké » cette info. Ça aurait été original de dire ça il y a quelques semaines.
aeris994 publié le 27/03/2026 à 16:16
giru Tout me parait credible dans ce leak sauf Starfox

J’ai du mal à y croire
darkwii publié le 27/03/2026 à 16:27
Alozius calme toi respire un Bon Coup tout va bien se passer et qui n attend pas un remake de ocarina of time si sa se confirme sa serai fou
ducknsexe publié le 27/03/2026 à 16:30
Il va falloir surveiller le film d animation, mario 3D de très très près. Il pourrait y avoir d autre surprise.pour de futur jeu
captainjuu publié le 27/03/2026 à 16:32
alozius Attends, t'as pas vu Breath of the Wild 3 encore
kali publié le 27/03/2026 à 16:32
Un remake de OOT avec une DA similaire à celle de BOTW/TOTK
Après si toutes ces infos se concrétisent c'est dommage pour l'effet de surprise.
pimoody publié le 27/03/2026 à 16:34
Apparement le remake de Zelda ne serait pas forcé pour cette année d’après certaines infos, mais en même temps si il n’y a pas de Mario ça serait pas étonnant qu’il y est une grosse cartouche du style pour le prochain Nöel.

Pensez aussi que le film Zelda de Wes Ball c’est déjà pour l’année prochaine.
vyse publié le 27/03/2026 à 16:38
Mouais le remake d'ocarina of Time je vois pas trop l'utilité..le jeu bien que légendaire quel intérêt de refaire encore et encore les mont du péril et etc
ducknsexe publié le 27/03/2026 à 16:59
Avec les capacités de la switch 2. Il vont peut être agrandir la Map d hyrule et la façonner différemment. placer un donjon supplémentaire, un nouveau boss, un super remake, une édition deluxe, je suppose qu il vont reprendre quelques aspect de Botw / TOKT.
forte publié le 27/03/2026 à 17:05
Un Star Fox uniquement shoot them up. S'il vous plait. Désolé mais j'ai jamais encadré Adventure et Assault (même le gameplay de Command m'avait saoulé)

Je veux un retour en rail shooter à l'ancienne.

Et ce serait pas déconnant, pourquoi l'avoir balancé dans le film Galaxy ? On a eu DK dans le premier, un jeu est arrivé ensuite. Ca se tient.
rocan publié le 27/03/2026 à 17:15
Quel sera le jeu de Noël ?
mattewlogan publié le 27/03/2026 à 17:15
alozius j’avoue que le Remake3DS était déjà sympas
Ça suffit
judebox publié le 27/03/2026 à 17:16
Pour OOT, j'espère un vrai remake, pas juste un remaster.
Ce serait bien cool si c'est le cas.
flom publié le 27/03/2026 à 17:17
Quel com de m**** chez nintendo
judebox publié le 27/03/2026 à 17:18
mattewlogan C'était un remaster, pas un remake.
Tout comme pour Majora's Mask.
Il y'avait quelques petits ajouts de confort et la prise en charge du deuxième écran, mais c'est tout.
mrvince publié le 27/03/2026 à 17:21
Aie le mario 3D pour 2027... Remake de OOT balek. Heureusement que j'ai les indés sur ma switch 2 sinon... Elle dormirait paisiblement depuis des mois. Début de gen très décevant.
biboufett publié le 27/03/2026 à 17:22
je ne veux pas de Starfox à l'ancienne jouable juste dans le Arwing perso, j'aimerais aussi aller sur terre à la ratchet et clank ou carrement changer la formule de StarFox
light publié le 27/03/2026 à 17:23
vyse alozius
Va t-on devoir avoir le même sempiternel débat ?
Vous n’êtes pas seuls. Tous les jeux ne sont pas forcément accessibles pour toutes les générations de joueurs. Un remaster/remake c’est mettre plus facilement dans les mains d’un joueur une oeuvre vidéoludique.
Contrairement à un bouquin qu’on attraperait sur une étagère pour le relire, le jeu vidéo est souvent lié au support.
Vous n’êtes pas forcément concernés par un remaster d’une oeuvre que vous connaissez déjà et c’est ok
Je concède que les remasters ne doivent pas se faire au détriment de l’innovation, mais leur existence est (souvent) légitime.

Ça fait plus de 10 ans que je voudrais me refaire FF13. J’ai plus ma PS3 et donc j’attends un remaster comme le messie
forte publié le 27/03/2026 à 17:29
judebox C'est un remake, le moteur graphique est différent. Donc "c'est tout", non, graphiquement, il était complètement différent de la version 64. Un remake feignant je te l'accorde, mais un remake tout de même.
sonilka publié le 27/03/2026 à 17:30
Si ces rumeurs venaient à se confirmer, quelle piètre seconde année nous aurions. Nintendo réussirait l'exploit de ne pas sortir le nouveau Mario 3D pendant la célébration des 40 ans et ne profiterait pas de l'engouement énorme post sortie du film. Après c'est vrai que SMO est sorti il n'y a pas si longtemps, je peux comprendre qu'ils leur faillent encore un peu de temps

Et puis ce serpent de mer du remake de OoT ... je n'ai d'ailleurs jamais compris l'intérêt. Le jeu est toujours parfaitement jouable aujourd'hui et faire un remake juste graphique n'apporterait strictement rien. Et avec un remake total, ca ne serait plus OoT.

light Tous les jeux ne sont pas forcément accessibles pour toutes les générations de joueurs.

Dans le cas présent, il y a juste à allumer sa Switch et prendre l'abonnement NSO+ si ce n'est deja fait. Aujourd'hui la plupart des gros jeux Nintendo des années 80/90 sont facilement accessibles via le NSO.
forte publié le 27/03/2026 à 17:33
light FF13 tu peux le faire sur une console récente, la Series X ou la Series S si tu veux ! Après si t'es full Sony, je peux comprendre. Mais ca reste un jeu accessible aujourd'hui sur une console actuelle.
arrrghl publié le 27/03/2026 à 17:43
sonilka Dans le cas présent, il y a juste à allumer sa Switch et prendre l'abonnement NSO+ si ce n'est deja fait. Aujourd'hui la plupart des gros jeux Nintendo des années 80/90 sont facilement accessibles via le NSO.
pour une jeune génération de joueurs les jeux N64 sont soit archaique soit dégueulasse visuellement !
Perso j'ai connu ces jeux à l'époque, et je leurs visuels font pour moi leur charme, mais pas sur qu'un ado aujourd'hui passe outre la 3D datée. ça peut être un vrai repoussoir.

bon sinon le "starfox à l'ancienne" ça sent le jeu à petit budget et le bide commercial encore une fois !
Un rail shooter à part les cinquantenaire tout le monde s'en branle.
La série Starfox à besoin d'évoluer et de gagner en ambition.
judebox publié le 27/03/2026 à 17:49
forte Peut importe que le moteur soit différent.
J'ai fait les deux, et ce n'est pas les quelques ajouts de confort et l'affichage du deuxième écran qui en font un remake. Il tient bien plus du remaster.
FFVII, lui a eu un VRAI remake.
thelastone publié le 27/03/2026 à 17:52
Alozius Passe ton chemin alors , le prochain Zelda est en développement tu peux l'attendre tranquillement personne t'oblige à acheter quoique ce soit
mithrandir publié le 27/03/2026 à 17:59
Bon bah je la prendrai soit pour Oot soit pour le Mario 3d !
forte publié le 27/03/2026 à 18:00
judebox J'ai fait les 2 aussi. Et graphique ca n'a RIEN A VOIR.

A partir du moment où ton moteur graphique est

REFAIT (traduction anglaise du mot : REMAKE)

c'est donc un REMAKE.

Tu as plusieurs type de remake, c'est pas parce que ton jeu est différent d'un point de vue scénario et environnement que c'est LA condition.

FF7 remake est autant un remake que Shadow of The Colossus PS4 (qui lui a un remaster PS3, si tu veux comparer)

T'as des remakes low cost et des remakes qui peuvent aussi présenter une relecture (FF7R donc, mais aussi RE2R RE3R RE4R)

Mais de tout façon il y aura toujours débat sur qui voit un remake ou pas. Même les éditeurs s'embrouillent, je ne peux donc pas de donner complètement tort sur ton raisonnement. Mais dans mon monde, à partir du moment que ton jeu est visuellement différent, c'est un remake.
judgedredd publié le 27/03/2026 à 18:02
Abusé pour la surprise, sinon top pour le retour de Starfox, j'espères une belle version physique.
metroidvania publié le 27/03/2026 à 18:06
Ohhh ouiii ohhhhhhh ouiiii. Oui oui oui ah ohhh ouiiiiiii
5120x2880 publié le 27/03/2026 à 18:10
forte C'est une modification du moteur d'origine, comme le remake de Demon's Souls, mais pour moi c'est aussi un remake.

dokidokii Je ne trouve pas Ocarina 3D inférieur artistiquement, par contre pour Majora 3D, je pourrais t'en parler pendant des heures car c'est catastrophique (moins peur de salir la légende, je suppose). Je suis(suivre) un mec qui porte les scripts et graphismes de la version 3D sur le portage PC de la version N64, donc je connais pas mal les différences, je joue dessus et il fait des vidéos comparatives de l'avancement, artistiquement il y a des trucs très intéressants sur la version 3D.
judebox publié le 27/03/2026 à 18:19
forte "RIEN A VOIR" : t'y vas un peu fort là !
Je viens de re-mater une vidéo comparo des deux et c'est ultra similaire : des textures un peu meilleures, quelques modèles améliorées (le principe d'une re-masterisation en gros)
On va dire que c'est une remakster si tu préfères

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sk6c43tSsRo]
51love publié le 27/03/2026 à 18:20
Ce qui me tue c'est qu'à pas avoir fait de Direct en Janvier bah maintenant on va se faire spoiler les jeux H2... Nintendo

Pokopia, Fire Emblem, Starfox, Splatoon Raiders, Ocarina of Time en jeu inédit..

Si tous ces jeux tiennent vraiment la route c'est plutôt une bonne année me concernant, j'en attends vraiment pas plus en 2026 d'un seul éditeur (je compte pas les éditions Switch 2 et le Mario Tennis qui est aussi original qu'une nouvelle édition annuelle de FIFA )...

Tellement envie de refaire OoT ces dernières années, mais vu qu'on entendait des rumeurs et qu'il y a tellement de jeux à faire..

Et puis sans oublier 2 très rares exclusivités tiers qui me hype : Orbitals et Duskbloods
dokidokii publié le 27/03/2026 à 18:24
5120x2880 il suffit de voir l'ambiance du dernier boss par exemple, qui était bien sombre sur N64, là où c'est hyper lumineux sur 3DS. En général les couleurs sont trop vives, la D.A 64 était plus plaisante.
forte publié le 27/03/2026 à 18:33
judebox Ha non, c'est bien plus détaillé sur 3DS ! Rien à voir avec les textures 64, vraiment ! Oui, un "remakster" on est d'accord, mais c'est bien plus agréable visuellement !
redeemer publié le 27/03/2026 à 18:41
natedrake
Il avait pas annoncé un tout nouveau Mario 3D pour le direct de février ?
alucardhellsing publié le 27/03/2026 à 18:41
J'espere un nouveau starfox a l'ancienne surtout et un retour de F zero
natedrake publié le 27/03/2026 à 18:45
redeemer Je t'avoue que je m'en souviens pas.
mattewlogan publié le 27/03/2026 à 18:49
judebox ça se discute y’avait un sacré travail et en 3D c’était top
jofe publié le 27/03/2026 à 18:58
redeemer Non, ce n'était pas lui. Au contraire, c'était celui qui avait confirmé qu'il n'y aurait pas de ND avant Mars et que ce serait un Partner Showcase, ce qui s'est avéré (même si le fait que c'était un Partner avait été dit en premier par d'autres si je me souviens bien).

Si ce leak est avéré, rien de très excitant je trouve. Encore une fois, des jeux qui peuvent être très sympathiques, mais pas LE jeu qui te fait dire "ok, il me faut absolument cette console". À moins que OoT soit vraiment un remake massif avec des donjons refaits, mais je n'y crois pas.
vyse publié le 27/03/2026 à 19:16
light soit
aeris994 publié le 27/03/2026 à 19:17
judebox On sait que le prochain Zelda n’est pas prêt d’arriver donc pour patienter ça me dérange pas de jouer a du remake, j’espère juste qu’il sera techniquement à la hauteur de ce que la console est capable
jofe publié le 27/03/2026 à 19:28
Par contre, pour ceux qui disent que la jeune génération peut juste jouer à la ROM N64: je rappelle que OoT en PAL, c'est 17 fps. Alors déjà que ça chiale quand un jeu est en 30 fps et pas à 60...

Y a le portage non officiel PC à 60 fps cela dit, mais quand t'as connu l'original, c'est sacrément perturbant.
jaysennnin publié le 27/03/2026 à 19:41
un starfox pourrait me faire prendre une switch 2 si il est à la hauteur
newtechnix publié le 27/03/2026 à 19:49
2025


2026
1er trimestre
Mario Tennis Fever
Pokemon Pokopia
Yoshi and the Mysterious Book

2ème trimestre
Splatoon Raiders
Fire Emblem: Fortune’s Weave
Switch Sport

3ème et 4 ème trimestre
Starfox
Zelda Ocarina of Time Remake
-
-
-
-

2027
sera une grosse année avec un Mario et un Pokemon

A savoir si nintendo considère l'exclusivité Duskblood comme si c'était un gros titre de son planning comme si c'était un titre Nintendo.

Donc pas de ND jusqu'à Juin et des drop avec l'appli Nintendo today...sont sérieux
Et Nintendo compte sur les tiers ...là-dessus c'est peut-être la grosse inconnue sur ce que cela signifie: des deals exclusifs

Ont-ils voulu esquivé GTA?
newtechnix publié le 27/03/2026 à 20:02
Pour Ocarina pas sur que c'est ce qu'attendait le public (disons surtout sans un nouveau vrai Zelda)...y'a eu un remaster 3DS donc on comprends que le remake va mettre à niveau le jeu qui pourrait difficilement malgré son statut de grand classique du JV aurait du mal à satisfaire les conditions d'un jeu actuel surtout pour les juenes générations.

Starfox c'est vraiment zarb revenir après donc l'échec mythique de Starfox 0...y a t-il encore un public?
Si l'année 2026 avait été riche à la rigueur mais là si j'ai des actions Nintendo je les vends pour attendre l'année 2027.

C'est vraiment lunaire là:
La Switch 2, Pour 2025 et 2026 donc pas de nouveau Animal Crossing, ni de nouveau Mario, ni de vrai nouveau Zelda....c'est quoi le plan de Nintendo

A moins d'avoir décroché l'exclusivité de Chrono TRigger Remake parce que compter sur les tiers
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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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Nom : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : action-aventure
Autres versions : Wii U - Switch Switch 2 -
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