[RUMEUR] Switch 2 : NateTheHate évoque du Starfox, du Mario 3D et un remake de Ocarina of Time
NateTheHate, qui il faut l'avouer tombe très souvent juste depuis quelques temps, a lancé son gros pavé sur le web avant d'être repris par VGC qui affirme que tout ce qui a été dit concorde avec « leurs propres sources », au grand malheur de Nintendo qui n'aura pas pu garder le secret plus longtemps.
En ressort donc que :
- La Switch 2 accueillera dans la vague de l'été Splatoon Raiders, Fire Emblem : Fortune's Weave et Nintendo Switch Sports (pas de confirmation si remaster avec ou sans ajouts, ou titre tout neuf).
- Avant la fin d'année se rajoutera un tout nouveau Starfox à l'ancienne (possiblement cet été aussi), le fameux Duskbloods de FromSoftware ainsi qu'un Zelda : Ocarina of Time Remake (pas de précisions quant à la « portée » du remake en question).
- Des Switch 2 Edition de Pikmin 4 et Xenoblade Chronicles 2 viendront s'ajouter également cette année (il demande de garder les pincettes en poche pour le deuxième cité).
- Le prochain Mario 3D attendra 2027, ce qui avec Pokémon Vents & Vagues devrait avoir un effet sur les ventes de la machine.
- Pas de Nintendo Direct (le vrai) avant juin.
Bonus :
- Final Fantasy IX Remake est toujours au point mort.
publié le 27/03/2026 à 15:45 par Gamekyo
Et les pigeons qui vont encore bigler dessus et foncer l’acheter….
Tu m’étonnes que la créativité des développeurs soit morte
Ce jeu est une légende, il mérite un remake de haute qualité.
Je pense que tout le monde a fait le parallèle entre DK dans le film Mario 1 suivi d’un nouveau jeu DK et Fox dans le film Mario 2. Bref, tout le monde aurait pu « leaké » cette info. Ça aurait été original de dire ça il y a quelques semaines.
J’ai du mal à y croire
Après si toutes ces infos se concrétisent c'est dommage pour l'effet de surprise.
Pensez aussi que le film Zelda de Wes Ball c’est déjà pour l’année prochaine.
Je veux un retour en rail shooter à l'ancienne.
Et ce serait pas déconnant, pourquoi l'avoir balancé dans le film Galaxy ? On a eu DK dans le premier, un jeu est arrivé ensuite. Ca se tient.
Ça suffit
Ce serait bien cool si c'est le cas.
Tout comme pour Majora's Mask.
Il y'avait quelques petits ajouts de confort et la prise en charge du deuxième écran, mais c'est tout.
Va t-on devoir avoir le même sempiternel débat ?
Vous n’êtes pas seuls. Tous les jeux ne sont pas forcément accessibles pour toutes les générations de joueurs. Un remaster/remake c’est mettre plus facilement dans les mains d’un joueur une oeuvre vidéoludique.
Contrairement à un bouquin qu’on attraperait sur une étagère pour le relire, le jeu vidéo est souvent lié au support.
Vous n’êtes pas forcément concernés par un remaster d’une oeuvre que vous connaissez déjà et c’est ok
Je concède que les remasters ne doivent pas se faire au détriment de l’innovation, mais leur existence est (souvent) légitime.
Ça fait plus de 10 ans que je voudrais me refaire FF13. J’ai plus ma PS3 et donc j’attends un remaster comme le messie
Et puis ce serpent de mer du remake de OoT ... je n'ai d'ailleurs jamais compris l'intérêt. Le jeu est toujours parfaitement jouable aujourd'hui et faire un remake juste graphique n'apporterait strictement rien. Et avec un remake total, ca ne serait plus OoT.
light Tous les jeux ne sont pas forcément accessibles pour toutes les générations de joueurs.
Dans le cas présent, il y a juste à allumer sa Switch et prendre l'abonnement NSO+ si ce n'est deja fait. Aujourd'hui la plupart des gros jeux Nintendo des années 80/90 sont facilement accessibles via le NSO.
pour une jeune génération de joueurs les jeux N64 sont soit archaique soit dégueulasse visuellement !
Perso j'ai connu ces jeux à l'époque, et je leurs visuels font pour moi leur charme, mais pas sur qu'un ado aujourd'hui passe outre la 3D datée. ça peut être un vrai repoussoir.
bon sinon le "starfox à l'ancienne" ça sent le jeu à petit budget et le bide commercial encore une fois !
Un rail shooter à part les cinquantenaire tout le monde s'en branle.
La série Starfox à besoin d'évoluer et de gagner en ambition.
J'ai fait les deux, et ce n'est pas les quelques ajouts de confort et l'affichage du deuxième écran qui en font un remake. Il tient bien plus du remaster.
FFVII, lui a eu un VRAI remake.
A partir du moment où ton moteur graphique est
REFAIT (traduction anglaise du mot : REMAKE)
c'est donc un REMAKE.
Tu as plusieurs type de remake, c'est pas parce que ton jeu est différent d'un point de vue scénario et environnement que c'est LA condition.
FF7 remake est autant un remake que Shadow of The Colossus PS4 (qui lui a un remaster PS3, si tu veux comparer)
T'as des remakes low cost et des remakes qui peuvent aussi présenter une relecture (FF7R donc, mais aussi RE2R RE3R RE4R)
Mais de tout façon il y aura toujours débat sur qui voit un remake ou pas. Même les éditeurs s'embrouillent, je ne peux donc pas de donner complètement tort sur ton raisonnement. Mais dans mon monde, à partir du moment que ton jeu est visuellement différent, c'est un remake.
dokidokii Je ne trouve pas Ocarina 3D inférieur artistiquement, par contre pour Majora 3D, je pourrais t'en parler pendant des heures car c'est catastrophique (moins peur de salir la légende, je suppose). Je suis(suivre) un mec qui porte les scripts et graphismes de la version 3D sur le portage PC de la version N64, donc je connais pas mal les différences, je joue dessus et il fait des vidéos comparatives de l'avancement, artistiquement il y a des trucs très intéressants sur la version 3D.
Je viens de re-mater une vidéo comparo des deux et c'est ultra similaire : des textures un peu meilleures, quelques modèles améliorées (le principe d'une re-masterisation en gros)
On va dire que c'est une remakster si tu préfères
La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sk6c43tSsRo]
Pokopia, Fire Emblem, Starfox, Splatoon Raiders, Ocarina of Time en jeu inédit..
Si tous ces jeux tiennent vraiment la route c'est plutôt une bonne année me concernant, j'en attends vraiment pas plus en 2026 d'un seul éditeur (je compte pas les éditions Switch 2 et le Mario Tennis qui est aussi original qu'une nouvelle édition annuelle de FIFA )...
Tellement envie de refaire OoT ces dernières années, mais vu qu'on entendait des rumeurs et qu'il y a tellement de jeux à faire..
Et puis sans oublier 2 très rares exclusivités tiers qui me hype : Orbitals et Duskbloods
Il avait pas annoncé un tout nouveau Mario 3D pour le direct de février ?
Si ce leak est avéré, rien de très excitant je trouve. Encore une fois, des jeux qui peuvent être très sympathiques, mais pas LE jeu qui te fait dire "ok, il me faut absolument cette console". À moins que OoT soit vraiment un remake massif avec des donjons refaits, mais je n'y crois pas.
Y a le portage non officiel PC à 60 fps cela dit, mais quand t'as connu l'original, c'est sacrément perturbant.
2026
1er trimestre
Mario Tennis Fever
Pokemon Pokopia
Yoshi and the Mysterious Book
2ème trimestre
Splatoon Raiders
Fire Emblem: Fortune’s Weave
Switch Sport
3ème et 4 ème trimestre
Starfox
Zelda Ocarina of Time Remake
-
-
-
-
2027
sera une grosse année avec un Mario et un Pokemon
A savoir si nintendo considère l'exclusivité Duskblood comme si c'était un gros titre de son planning comme si c'était un titre Nintendo.
Donc pas de ND jusqu'à Juin et des drop avec l'appli Nintendo today...sont sérieux
Et Nintendo compte sur les tiers ...là-dessus c'est peut-être la grosse inconnue sur ce que cela signifie: des deals exclusifs
Ont-ils voulu esquivé GTA?
Starfox c'est vraiment zarb revenir après donc l'échec mythique de Starfox 0...y a t-il encore un public?
Si l'année 2026 avait été riche à la rigueur mais là si j'ai des actions Nintendo je les vends pour attendre l'année 2027.
C'est vraiment lunaire là:
La Switch 2, Pour 2025 et 2026 donc pas de nouveau Animal Crossing, ni de nouveau Mario, ni de vrai nouveau Zelda....c'est quoi le plan de Nintendo
A moins d'avoir décroché l'exclusivité de Chrono TRigger Remake parce que compter sur les tiers