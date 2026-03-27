[RUMEUR] Switch 2 : NateTheHate évoque du Starfox, du Mario 3D et un remake de Ocarina of Time [RUMEUR] Switch 2 : NateTheHate évoque du Starfox, du Mario 3D et un remake de Ocarina of Time

NateTheHate, qui il faut l'avouer tombe très souvent juste depuis quelques temps, a lancé son gros pavé sur le web avant d'être repris par VGC qui affirme que tout ce qui a été dit concorde avec « leurs propres sources », au grand malheur de Nintendo qui n'aura pas pu garder le secret plus longtemps.



En ressort donc que :



- La Switch 2 accueillera dans la vague de l'été Splatoon Raiders, Fire Emblem : Fortune's Weave et Nintendo Switch Sports (pas de confirmation si remaster avec ou sans ajouts, ou titre tout neuf).

- Avant la fin d'année se rajoutera un tout nouveau Starfox à l'ancienne (possiblement cet été aussi), le fameux Duskbloods de FromSoftware ainsi qu'un Zelda : Ocarina of Time Remake (pas de précisions quant à la « portée » du remake en question).

- Des Switch 2 Edition de Pikmin 4 et Xenoblade Chronicles 2 viendront s'ajouter également cette année (il demande de garder les pincettes en poche pour le deuxième cité).

- Le prochain Mario 3D attendra 2027, ce qui avec Pokémon Vents & Vagues devrait avoir un effet sur les ventes de la machine.

- Pas de Nintendo Direct (le vrai) avant juin.



Bonus :



- Final Fantasy IX Remake est toujours au point mort.