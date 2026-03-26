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The Expanse : Osiris Reborn montre son gameplay et a une période de lancement
Tiré de la licence ayant déjà fait ses preuves dans le roman et en série TV, The Expanse : Osiris Reborn est le prochain projet de Owlcat Games, proposant son propre scénario (néanmoins situé dans le même univers, avec de nouveaux personnages) avec ce qu'il faut de narration mais aussi d'action à la sauce Mass Effect.

Parmi les annonces du Xbox Developer Preview :

- Sortie prévue au printemps 2027 (PC, PS5, XBS).
- Day One Game Pass.
- Lancement d'une bêta le 22 avril.

La bêta permettra d'explorer à sa guise une large zone, que l'on pourrait comparer à la Citadelle du premier Mass Effect par son mélange exploration, quêtes annexes, narration et quelques combats. Attention néanmoins : la bêta ne sera accessible qu'à ceux qui ont précommandé le collector (289€ « seulement », hors frais de port) ou l'édition Miller à 79,99€ proposant en outre quelques tenues et armes (ainsi que OST et artbook numérique).

Enfin si le jeu ne paraît pas forcément très chatoyant, surtout au niveau des visages, n'oubliez pas qu'il s'ait d'un AA avec le prix qui va avec : 49,99€ la version standard.

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junaldinho
publié le 26/03/2026 à 18:05 par Gamekyo
commentaires (5)
magneto860 publié le 26/03/2026 à 18:13
Si le jeu ne prévoit pas des DLCs d'entrée, pour 50 balles je me laisserai tenter. Je kiffe l'univers de The Expanse !
junaldinho publié le 26/03/2026 à 18:16
victornewman publié le 26/03/2026 à 18:24
c'est mou du genoux ou c'est moi ?
mattewlogan publié le 26/03/2026 à 18:35
On verra dans un an
zboubi480 publié le 26/03/2026 à 18:44
C'est une exclue console Xbox ??? Je croyais qu'ils ne faisaient plus d'exclusivité
Gras
Italique
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Fiche descriptif
The Expanse : Osiris Reborn
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Nom : The Expanse : Osiris Reborn
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Owlcat Games
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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