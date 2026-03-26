The Expanse : Osiris Reborn montre son gameplay et a une période de lancement

Tiré de la licence ayant déjà fait ses preuves dans le roman et en série TV,est le prochain projet de Owlcat Games, proposant son propre scénario (néanmoins situé dans le même univers, avec de nouveaux personnages) avec ce qu'il faut de narration mais aussi d'action à la sauceParmi les annonces du Xbox Developer Preview :- Sortie prévue au printemps 2027 (PC, PS5, XBS).- Day One Game Pass.- Lancement d'une bêta le 22 avril.La bêta permettra d'explorer à sa guise une large zone, que l'on pourrait comparer à la Citadelle du premierpar son mélange exploration, quêtes annexes, narration et quelques combats. Attention néanmoins : la bêta ne sera accessible qu'à ceux qui ont précommandé le collector (289€ « seulement », hors frais de port) ou l'édition Miller à 79,99€ proposant en outre quelques tenues et armes (ainsi que OST et artbook numérique).Enfin si le jeu ne paraît pas forcément très chatoyant, surtout au niveau des visages, n'oubliez pas qu'il s'ait d'un AA avec le prix qui va avec : 49,99€ la version standard.