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S.T.A.L.K.E.R. 2 : la première extension dévoilée
Après s'être nettement amélioré depuis sa sortie (en plus de la version PlayStation 5 depuis quelques mois), l'heure est venue pour S.T.A.L.K.E.R. 2 se parler contenu avec le reveal de la première extension signée pour cet été.

L'équipe est pleine de promesse avec quelque chose de suffisamment massif et « non linéaire » pour permettre « des dizaines d'heures de jeu » autour d'un point narratif : la remise en avant du conflit historique entre ceux qui veulent détruire la zone, et ceux qui veulent l'exploiter comme si c'était un don.

Bien entendu, nous aurons du nouveau matos, un bestiaire renouvelé et tout de même deux immenses régions à visiter, dont en bonus : l'exploration de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

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junaldinho
publié le 26/03/2026 à 18:40 par Gamekyo
commentaires (1)
oreillesal publié le 26/03/2026 à 18:52
Et toujours pas de coop.
Ça attendra encore.
Gras
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Fiche descriptif
S.T.A.L.K.E.R. 2
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Nom : S.T.A.L.K.E.R. 2
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : GSC Game World
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X
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