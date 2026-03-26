Stranger Than Heaven : nouveau trailer confirmant les 5 époques (et le Game Pass)

RGG Studio fait part de ses ambitions pour le futuret elles sont particulièrement élevées, encore plus que prévu même : une seule ville (dont on ne connaît pas encore la taille) mais visitable à travers cinq époques, de 1915 à 1961. Imaginez le nombre d'activités annexes…Toujours pas de date, mais la promesse d'un Day One Game Pass pour accompagner les sorties standards sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.