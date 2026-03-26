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Stranger Than Heaven : nouveau trailer confirmant les 5 époques (et le Game Pass)
RGG Studio fait part de ses ambitions pour le futur Stranger Than Heaven et elles sont particulièrement élevées, encore plus que prévu même : une seule ville (dont on ne connaît pas encore la taille) mais visitable à travers cinq époques, de 1915 à 1961. Imaginez le nombre d'activités annexes…

Toujours pas de date, mais la promesse d'un Day One Game Pass pour accompagner les sorties standards sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

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junaldinho, alucardhellsing
publié le 26/03/2026 à 17:22 par Gamekyo
commentaires (11)
negan publié le 26/03/2026 à 17:27
La qualité du XGP depuis 2ans faut juste applaudir
bladagun publié le 26/03/2026 à 17:34
Ça a l'air juste démentiel !!!! ça vient de devenir mon most wanted je pense
walterwhite publié le 26/03/2026 à 17:40
Complètement crazy
altendorf publié le 26/03/2026 à 17:40
Tout ce que j'aime
balf publié le 26/03/2026 à 17:48
thelastone publié le 26/03/2026 à 17:58
Il donne bien envie
tokito publié le 26/03/2026 à 17:58
Ca va être très moyen techniquement mais le reste sera probablement excellent
romgamer6859 publié le 26/03/2026 à 18:00
L'univers m'intéresse à fond
sasquatsch publié le 26/03/2026 à 18:20
Quelle violence...
Autant les finish dans MK ça me va puisque fantastique, autant la violence dans des mondes plus réels ça me touche plus personnellement...
Mais bon, si c'est pour sauver la mémé qui tient l'épicerie et l'échoppe de soupe lette...je veux bien faire un effort...
mattewlogan publié le 26/03/2026 à 18:26
Ok à voir
kujotaro publié le 26/03/2026 à 18:41
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Stranger Than Heaven
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Nom : Stranger Than Heaven
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sega
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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