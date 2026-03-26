Stranger Than Heaven : nouveau trailer confirmant les 5 époques (et le Game Pass)
RGG Studio fait part de ses ambitions pour le futur Stranger Than Heaven et elles sont particulièrement élevées, encore plus que prévu même : une seule ville (dont on ne connaît pas encore la taille) mais visitable à travers cinq époques, de 1915 à 1961. Imaginez le nombre d'activités annexes…
Toujours pas de date, mais la promesse d'un Day One Game Pass pour accompagner les sorties standards sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Autant les finish dans MK ça me va puisque fantastique, autant la violence dans des mondes plus réels ça me touche plus personnellement...
Mais bon, si c'est pour sauver la mémé qui tient l'épicerie et l'échoppe de soupe lette...je veux bien faire un effort...