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Petit rattrapage chez Xbox avec l'arrivée prochaine de Hades II et Dispatch
Le Xbox Developer Preview a permis, en dehors des nouveautés, à la Xbox Series de rattraper son retard sur trois produits, avec tout d'abord Hades II à venir le 14 avril (Day One Game Pass), également sur PlayStation 5 d'ailleurs.

L'été verra la gamme de consoles Xbox accueillir l'excellent jeu narratif Dispatch (des anciens de Telltale) et enfin le « RPG F2P Open World Gacha tu connais Genshin Impact ? » Wuthering Waves, lui un peu plus précisément en juillet.





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danzkzu
publié le 26/03/2026 à 17:55 par Gamekyo
commentaires (6)
skuldleif publié le 26/03/2026 à 18:00
ah bah voila dispatch c'etait sure
negan publié le 26/03/2026 à 18:00
Dispatch Day One
ouroboros4 publié le 26/03/2026 à 18:03
J'ai bien fait d'attendre pour pas prendre Hades II sur Switch 2
danzkzu publié le 26/03/2026 à 18:25
Trop cool, je le voyais pas arriver si tôt Hades 2
Dispatch ce n'était qu'une question de temps, ça fait très plaisir en tout cas
mattewlogan publié le 26/03/2026 à 18:33
Dispatch est un super jeu !
Ils ont dû avoir un beau chèque Hades2 dit donc c’est bien pour le studio, s’ils estimaient pas faire assez de vente sur Xbox ca leur fait une belle rentrer d’argent
aozora78 publié le 26/03/2026 à 18:45
Deux absolues tueries. J'ai eu un mois de janvier extraordinaire et mémorable avec ces deux jeux.
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Fiche descriptif
Hades II
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Nom : Hades II
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Supergiant Games
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Switch - Switch 2
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