Petit rattrapage chez Xbox avec l'arrivée prochaine de Hades II et Dispatch
Le Xbox Developer Preview a permis, en dehors des nouveautés, à la Xbox Series de rattraper son retard sur trois produits, avec tout d'abord Hades II à venir le 14 avril (Day One Game Pass), également sur PlayStation 5 d'ailleurs.
L'été verra la gamme de consoles Xbox accueillir l'excellent jeu narratif Dispatch (des anciens de Telltale) et enfin le « RPG F2P Open World Gacha tu connais Genshin Impact ? » Wuthering Waves, lui un peu plus précisément en juillet.
Dispatch ce n'était qu'une question de temps, ça fait très plaisir en tout cas
Ils ont dû avoir un beau chèque Hades2 dit donc c’est bien pour le studio, s’ils estimaient pas faire assez de vente sur Xbox ca leur fait une belle rentrer d’argent