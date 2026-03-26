Petit rattrapage chez Xbox avec l'arrivée prochaine de Hades II et Dispatch

Le Xbox Developer Preview a permis, en dehors des nouveautés, à la Xbox Series de rattraper son retard sur trois produits, avec tout d'abordà venir le 14 avril (Day One Game Pass), également sur PlayStation 5 d'ailleurs.L'été verra la gamme de consoles Xbox accueillir l'excellent jeu narratif(des anciens de Telltale) et enfin le « RPG F2P Open World Gacha, lui un peu plus précisément en juillet.