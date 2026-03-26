Nacon annule toutes ses sorties physiques ! Nacon annule toutes ses sorties physiques !

Nouvelle affaire qui trahi dans la bien mauvaise situation financière de Nacon, actuellement en cessation de paiement tout comme ses principaux studios : toutes les sorties à venir cette année ne se feront qu'en dématérialisé, avec donc annulation de toutes les versions physiques sur consoles.



Cela concerne :



- Dragonkin

- Greedfall : The Dying World

- Cthulhu : The Cosmic Abyss

- Gear Club Unlimited 3

- Edge of Memories



Et bonne chance aux développeurs surtout...