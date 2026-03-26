Nacon annule toutes ses sorties physiques !
Nouvelle affaire qui trahi dans la bien mauvaise situation financière de Nacon, actuellement en cessation de paiement tout comme ses principaux studios : toutes les sorties à venir cette année ne se feront qu'en dématérialisé, avec donc annulation de toutes les versions physiques sur consoles.
Cela concerne :
- Dragonkin
- Greedfall : The Dying World
- Cthulhu : The Cosmic Abyss
- Gear Club Unlimited 3
- Edge of Memories
Et bonne chance aux développeurs surtout...
publié le 26/03/2026 à 17:26 par Gamekyo
Les sorties annulées citées dans la news sont celles destinées à l'Amérique du Nord. Les accessoires sont aussi concernés. Seuls Greedfall II et Dragonkin version Xbox seront publiés, les exemplaires étant déjà produits (mais il n'y aura ni SAV ni réédition).
Il semble que cela soit également le cas par chez nous, les versions PS5/Xbox de Gear Club 3 sont passées en sine die par exemple, alors que l'exclusivité Switch 2 n'est censée durer que 3 mois (en interne, la sortie physique/numérique était indiquée pour début de l'été).
Il n'est pas exclu que le développement de certains titres même tierce-party (comme Edge of Memories) soit interrompu ou au mieux ralenti, faute de financement.
Certes, la part physique est minoritaire, mais pour un éditeur comme Nacon, s'en priver relève selon moi d'un quasi-aveu, d'avant-goût de la "fin", sauf surprise.