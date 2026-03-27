Crimson Desert disponible, Pearl Abyss peut maintenant relancer la machine du projet DokeV

Pearl Abyss a tenu sa 17e assemblée générale aux actionnaires, déjà pour revenir très fièrement sur le lancement dedont l'éditeur espère atteindre très rapidement les 5 millions de ventes (nous étions à 3 millions plus tôt cette semaine) et si le suivi continuerait très actifs niveau miss à jour et amélioration, aucun nouveau contenu n'est à l'ordre du jour (après y a déjà large de quoi faire) et même le mode coop exploré un temps a été mis en retrait. En parlant d'analyse, le PDG déclare que les équipes font actuellement quelques tests sur Switch 2, sans rien pouvoir garantir à l'arrivée.Mais bref, le lancement dea donc libéré bien des employés qui vont pouvoir retourner sur le projetdont l'annonce date tout de même de 2019, et mieux vaut ne pas trop se fier au rendu (et au frame-rate) de la bande-annonce ci-dessous datant elle de 2022 vu que le chantier a après cela été mis en pause, à la fois pour, mais aussi pour optimiser un maximum leur moteur maison (le BlackSpace Engine).Cet ambitieux Pokémon-like en monde ouvert aura d'ailleurs droit à de nouvelles infos (et un trailer ?) dans le courant de l'année, et Pearl Abyss estime avoir besoin de 2 ou 3 années supplémentaires pour parfaire le projet, soit une sortie théorique en 2029 au plus tard.