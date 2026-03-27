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Crimson Desert disponible, Pearl Abyss peut maintenant relancer la machine du projet DokeV
Pearl Abyss a tenu sa 17e assemblée générale aux actionnaires, déjà pour revenir très fièrement sur le lancement de Crimson Desert dont l'éditeur espère atteindre très rapidement les 5 millions de ventes (nous étions à 3 millions plus tôt cette semaine) et si le suivi continuerait très actifs niveau miss à jour et amélioration, aucun nouveau contenu n'est à l'ordre du jour (après y a déjà large de quoi faire) et même le mode coop exploré un temps a été mis en retrait. En parlant d'analyse, le PDG déclare que les équipes font actuellement quelques tests sur Switch 2, sans rien pouvoir garantir à l'arrivée.

Mais bref, le lancement de Crimson Desert a donc libéré bien des employés qui vont pouvoir retourner sur le projet DokeV dont l'annonce date tout de même de 2019, et mieux vaut ne pas trop se fier au rendu (et au frame-rate) de la bande-annonce ci-dessous datant elle de 2022 vu que le chantier a après cela été mis en pause, à la fois pour Crimson Desert, mais aussi pour optimiser un maximum leur moteur maison (le BlackSpace Engine).

Cet ambitieux Pokémon-like en monde ouvert aura d'ailleurs droit à de nouvelles infos (et un trailer ?) dans le courant de l'année, et Pearl Abyss estime avoir besoin de 2 ou 3 années supplémentaires pour parfaire le projet, soit une sortie théorique en 2029 au plus tard.

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link49
publié le 27/03/2026 à 11:00 par Gamekyo
commentaires (10)
shanks publié le 27/03/2026 à 11:01
Toujours fou de se dire qu'un projet annoncé durant l'ère PS4 va finalement sortir sur PS6.
altendorf publié le 27/03/2026 à 11:16
shanks C’est quand même courant ces dernières années que ce genre de projet navigue sur plusieurs générations.
rogeraf publié le 27/03/2026 à 11:22
shanks oui, j'attends toujours Beyond good & evil 2
blindzorro publié le 27/03/2026 à 11:40
Pour moi c'est LE jeux qui peux vraiment si il est réussis etre un vrai danger pour Pokemon. Magnifique, vrai monde ouvert et de vrai nouveauté de Gameplay... Si il tiens ses promesses et qu'en plus ils arrivent à sortir une version Switch 2 (Avec de la belle de qualité graphique evidente), c'est vraiment le jeu qui pourrait forcer gamefreak à ce bouger, bien plus que Palworld qui deviens chiant comme la mort passer 15h de jeux.
mattewlogan publié le 27/03/2026 à 11:43
Le pire, c’est qu’ils en auraient vendu peut-être plus que crimson ce Pokemon Like si il était sorti avant
Après, on attendra voir la copie final
keiku publié le 27/03/2026 à 11:50
et Pearl Abyss estime avoir besoin de 2 ou 3 années supplémentaires pour parfaire le projet

si on compte que crimson était initialement prévu pour 2021, on peut donc estimer qu'on l'aura en 2035...
ravyxxs publié le 27/03/2026 à 11:57
Leurs jeux ce sont des melting pots en fait
pcverso publié le 27/03/2026 à 12:08
Vue le kiff que je prend sur crimson desert je suivrai celui la de près.
grievous32 publié le 27/03/2026 à 12:52
Alors qu'ils ont Plan 8... Osef de DokeV...
shinz0 publié le 27/03/2026 à 13:32
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Crimson Desert
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Nom : Crimson Desert
Support : PC
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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