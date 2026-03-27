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Super Meat Boy 3D : date de lancement, Game Pass et éditions physiques confirmées
Le coup du « 31 mars » sur certains stores ressemblait à un simple placeholder mais finalement, ce sera bien la date de sortie de Super Meat Boy 3D, confirmée durant le Xbox Partner Preview avec l'ajout d'un Day One Game Pass à l'équation (PC, PS5, XBS, Switch 2).

Parallèlement, Microids lève la main pour rappeler son partenariat avec la Team Meat pour proposer (voir fin du deuxième trailer) deux éditions physiques qui attendront le 30 juin, et uniquement sur PS5 et Switch 2, une standard, l'autre « spéciale » avec quelques goodies.



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plistter
publié le 27/03/2026 à 11:32 par Gamekyo
commentaires (1)
nicolasgourry publié le 27/03/2026 à 12:51
La version boite NS2 est Non GKC, ça c'est cool.
Gras
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Fiche descriptif
Super Meat Boy 3D
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Nom : Super Meat Boy 3D
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Team Meat
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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