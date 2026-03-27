Super Meat Boy 3D : date de lancement, Game Pass et éditions physiques confirmées

Le coup du « 31 mars » sur certains stores ressemblait à un simple placeholder mais finalement, ce sera bien la date de sortie de, confirmée durant le Xbox Partner Preview avec l'ajout d'un Day One Game Pass à l'équation (PC, PS5, XBS, Switch 2).Parallèlement, Microids lève la main pour rappeler son partenariat avec la Team Meat pour proposer (voir fin du deuxième trailer) deux éditions physiques qui attendront le 30 juin, et uniquement sur PS5 et Switch 2, une standard, l'autre « spéciale » avec quelques goodies.