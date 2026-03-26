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Xbox Developer : l'instant ''nouvelle IP asiatique'' avec l'annonce de MOOSA : Dirty Fate
Comme on le disait la dernière fois encore, à chaque show PlayStation ou Xbox sa nouveauté asiatique parfois Soulsborne parfois juste action, et le concerné du jour, c'est MOOSA : Dirty Fate, une nouvelle licence sud-coréenne qui nous emmènera justement en Corée durant le XVIIe siècle avec une aventure qui promet d'être bien nerveuse et bien sanglante.

Ça arrivera pour 2027 (PC/PS5/XBS), d'ailleurs Day One Game Pass, mais allez-savoir pourquoi, on fait preuve d'un minimum de méfiance vu le développeur : IGGYMOB, auteur de Gungrave VR (42 sur Metacritic) et Gungrave GORE (57).

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burningcrimson
publié le 26/03/2026 à 20:16 par Gamekyo
commentaires (12)
negan publié le 26/03/2026 à 20:36
On a vu ca au moins 100 fois depuis des années .
wickette publié le 26/03/2026 à 20:53
Très original...
ducknsexe publié le 26/03/2026 à 21:08
je veux pas dire, mais les animations des personnages à cheval....

https://share.google/oa2J2IOxEvtDu0fJg
mattewlogan publié le 26/03/2026 à 21:11
Ça donne pas envie
romgamer6859 publié le 26/03/2026 à 21:55
Quand je vois les décors je me dis au secours
ouken publié le 26/03/2026 à 22:10
Jeux très china project
ravyxxs publié le 26/03/2026 à 22:51
Ils vont vite comprendre les asiatiques que c'est l'overdose d'ici un deux ans.
51love publié le 26/03/2026 à 22:53
ça manque de charme et de personnalité.
dooku publié le 26/03/2026 à 22:59
Quels enfer ces jeux
altendorf publié le 26/03/2026 à 23:28
La même chose encore et encore...
toulia publié le 27/03/2026 à 00:18
C'est bien pour Xbox ! Nan ?
burningcrimson publié le 27/03/2026 à 00:34
Gungrave Gore est un jeu de niche mais excellent dans sa proposition. Le jeu s est fait tacler comme pour God Hand
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Fiche descriptif
MOOSA : Dirty Fate
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Nom : MOOSA : Dirty Fate
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Iggymob
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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