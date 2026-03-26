Xbox Developer : l'instant ''nouvelle IP asiatique'' avec l'annonce de MOOSA : Dirty Fate
Comme on le disait la dernière fois encore, à chaque show PlayStation ou Xbox sa nouveauté asiatique parfois Soulsborne parfois juste action, et le concerné du jour, c'est MOOSA : Dirty Fate, une nouvelle licence sud-coréenne qui nous emmènera justement en Corée durant le XVIIe siècle avec une aventure qui promet d'être bien nerveuse et bien sanglante.
Ça arrivera pour 2027 (PC/PS5/XBS), d'ailleurs Day One Game Pass, mais allez-savoir pourquoi, on fait preuve d'un minimum de méfiance vu le développeur : IGGYMOB, auteur de Gungrave VR (42 sur Metacritic) et Gungrave GORE (57).
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