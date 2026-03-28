Spiders (Greedfall, Steelrising) : vers une revente par Nacon... ou une fermeture ?
De nouveau tiré des sources du podcast FR Origami, Nacon serait prêt à faire un appel d'offres dans le but de revendre le studio Spiders dont la situation est pour le moins compliquée. Il y a des années de cela, la boîte souhaite percer dans le domaine du RPG AA, d'abord avec un Bound by Flame très critiquable avant de s'améliorer étape par étape, par The Technomancer avant la consécration Greedfall et son rapide million de ventes.
De quoi attirer le regard de Nacon, sortant le chéquier pour un rachat, avant que tout ne s'enlise sans trop savoir pourquoi vu les acquis. Spiders tente d'abord la voie du Soulsborne avec l'oublié Steelrising (pas mauvais mais sans originalité), se perd dans l'Early Access Greedfall II dont la 1.0 n'a rien sauvé côté ventes et fait face à l'annulation du mystérieux Project Dark, un titre sous licence dont on n'a jamais rien su (si ce n'est que c'était un action-RPG).
Aujourd'hui, le moral serait au plus bas, beaucoup de développeurs ayant conscience qu'à notre époque, pas grand-monde ne serait intéressé pour racheter un petit studio FR (sauf si leur nouveau projet, actuellement en pré-production, attire un mécène) et certains s'attendent à une potentielle fermeture.
En plus, The Technomancer, je me souviens de sa traduction française horrible, qui n’avait rien à voir avec ce que disaient les personnages, et avec un paquet de mots et de phrases manquante.
Et Bound By Flamme, c'était plutôt bof et pas assez de moyen.