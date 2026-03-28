recherche
News / Blogs
Spiders (Greedfall, Steelrising) : vers une revente par Nacon... ou une fermeture ?
De nouveau tiré des sources du podcast FR Origami, Nacon serait prêt à faire un appel d'offres dans le but de revendre le studio Spiders dont la situation est pour le moins compliquée. Il y a des années de cela, la boîte souhaite percer dans le domaine du RPG AA, d'abord avec un Bound by Flame très critiquable avant de s'améliorer étape par étape, par The Technomancer avant la consécration Greedfall et son rapide million de ventes.

De quoi attirer le regard de Nacon, sortant le chéquier pour un rachat, avant que tout ne s'enlise sans trop savoir pourquoi vu les acquis. Spiders tente d'abord la voie du Soulsborne avec l'oublié Steelrising (pas mauvais mais sans originalité), se perd dans l'Early Access Greedfall II dont la 1.0 n'a rien sauvé côté ventes et fait face à l'annulation du mystérieux Project Dark, un titre sous licence dont on n'a jamais rien su (si ce n'est que c'était un action-RPG).

Aujourd'hui, le moral serait au plus bas, beaucoup de développeurs ayant conscience qu'à notre époque, pas grand-monde ne serait intéressé pour racheter un petit studio FR (sauf si leur nouveau projet, actuellement en pré-production, attire un mécène) et certains s'attendent à une potentielle fermeture.

0
Qui a aimé ?
publié le 28/03/2026 à 12:25 par Gamekyo
commentaires (7)
ravyxxs publié le 28/03/2026 à 12:29
L'univers de leurs jeux m'interesse tellement mais l'avis des joueurs l'a emporté sur ma décision
romgamer6859 publié le 28/03/2026 à 12:32
greedfall 1 apportait quelque chose
adamjensen publié le 28/03/2026 à 12:35
Je n’ai jamais été très fan de leurs jeux.
En plus, The Technomancer, je me souviens de sa traduction française horrible, qui n’avait rien à voir avec ce que disaient les personnages, et avec un paquet de mots et de phrases manquante.

Et Bound By Flamme, c'était plutôt bof et pas assez de moyen.
altendorf publié le 28/03/2026 à 12:58
Que le studio retourne chez Focus
olex publié le 28/03/2026 à 19:04
Comme dit dans la précédente news de l'éditeur, seul Cyanide est assez bankable pour peser dans un rachat. Le reste, soit c'est pas assez, soit c'est que du partenariat. Néanmoins, je souhaite me tromper et je prie pour une acquisition globale en bonne et dûe forme, même si tout ne passera pas crème. Je vois plus une issue à la THQ de 2013, tout sera dispatché.
roivas publié le 28/03/2026 à 20:28
J'espère que le studio pourra être sauvé Je suis en train de faire Greedfall The Dying World & perso j'aime beaucoup le jeu, Pour un AA il est cool je trouve
wojto publié le 28/03/2026 à 21:42
Studio dont j'ai toujours apprécié le travail depuis que j'avais découvert Faery's sur Xbox 360 ainsi que Mars war log. Aucun titre révolutionnaire mais de bon jeu, des double AA de bonne qualité. Pas encore eu le temps de me pencher sur Greedfall 2, mais ce serait dommage que ce studio ferme. Courage aux équipes en tout cas !!!
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
GreedFall II : The Dying World
0
Ils aiment
Nom : GreedFall II : The Dying World
Support : PC
Editeur : Nacon
Développeur : Spiders
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo