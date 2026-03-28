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Warhorse compterait faire quelques économies en passant par des traductions sous IA
Reconnu et récompensé pour sa saga Kingdom Come Deliverance, Warhorse n'a jamais tremblé en faisant front face aux polémiques autour de l'IA, estimant que si le cœur du jeu devrait rester « humain » jusqu'au bout des ongles, de nombreuses choses dans la forme pourraient passer pour des outils d'aide afin d'éviter des chantiers de 7 ans ou plus.

Daniel Vavra (qui depuis peu s'est mis en retrait pour bosser sur une adaptation Live de la franchise précitée) avait déjà évoqué le fait qu'en matière de doublage, de vrais acteurs resteront obligatoires pour les persos principaux mais qu'il n'y avait pas non plus besoin de « performances oscarisées pour un vendeur de saucisses », et on peut s'attendre que cela se passe ainsi dans le troisième projet du studio (soit-disant de l'heroic-fantasy) lorsqu'on apprend aujourd'hui qu'un secteur vient d'être touché de plein fouet.

Via Reddit, Max Hejtmánek (traducteur tchèque/anglais) vient d'annoncer avoir été licencié de Warhorse après bientôt 4 ans de loyaux services, déclarant que suite à une réunion interne, on lui a appris que son job deviendrait « obsolète » dès le mois prochain et que le studio souhaitait « faire des économies » en réduisant les financements de traduction pour privilégier l'IA.

Évidemment, on imagine qu'un groupe réduit sera là pour apporter les correctifs avant chaque validation, mais reste que l'affaire est malheureuse, et ce n'est probablement qu'un début.
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Qui a aimé ?
publié le 28/03/2026 à 11:07 par Gamekyo
commentaires (28)
adamjensen publié le 28/03/2026 à 11:17
J’ai déjà vu une fois, une traduction faite par I.A., en français sur un jeu.
Elle avait été réalisée par un mec qui ne parlait même pas français et sans aucune vérification.
Franchement, le résultat était plutôt bon.
Pas parfait, mais plutôt bon.
Donc avec des gens pour vérifier derrière, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien.
Et puis, si ça peut aussi éviter que certains dégénérés rajoutent leur propagande et leur idéologie d’attardés dedans, c’est tout bénef.
ravyxxs publié le 28/03/2026 à 11:35
on lui a appris que son job deviendrait « obsolète »


Et l'autre ici mrponey ou je sais plus quoi qui me disait que non, avec DLSS5 les artistes auront toujours leur travail !



Pauvre gars, il perd son taf à cause de l'IA, et c'est qu'un début, le premier jeu qui va utiliser la technologie NVIDIA de NPC sous IA était présenté lors d'un show très récent, je sais plus lequel désolé, je pense pas que c'était celui de XBOX, un show avant ça, sur PC je crois avec des indés.

L'IA va faire un certain mal à l'industrie en ce qui concerne les tâches couteuses, donc art, traduction, écriture, level design etc...
pcverso publié le 28/03/2026 à 11:43
Au moins ils ont le mérite de rester honnête, et ca m'empêchera pas d'acheter leur jeux.
mattewlogan publié le 28/03/2026 à 12:09
Si ça peux leur permettre d’avancer plus vite de réduire les coups .
masharu publié le 28/03/2026 à 12:12
mattewlogan Non merci.
ravyxxs publié le 28/03/2026 à 12:13
pcverso mattewlogan Ooouiiii bien sûr, tu vas parler à un NPC, puis d'un coup il va te parler mandarin, puis allemand, enfin revenir au français et d'un coup, pouf, échec de la quête. Recharge de partie, sauvegarde corrompu.

Réveillez vous les gars, prenez un café il est pas tard là.
goldmen33 publié le 28/03/2026 à 12:16
Arrêtez de chialer les filles, ils se sont fait défoncer à cause des voix FR des pnj faites par des humains mais dans un studio de merde espagnol non ? Donc avoir des vrais humains ne veut pas dire avoir une bonne VF...
Si le résultat est bon je suis pour !
mattewlogan publié le 28/03/2026 à 12:19
masharu ça tombe bien c pas toi qui décide haha
ravyxxs publié le 28/03/2026 à 12:22
goldmen33 Toi aussi prend un café frérot loool. Si le résultat est bon, t'as cru le studio va checker l'IA de chaque langue ? Regarde le résultat en VF ? Tu vas dans une contrée lointaine dans le jeu, tu parles à un NPC lambda, il te parle, dehors, t'as l'impression il est dans les toilettes ou cave. Soyez un minimum lucide les gars, l'IA dans les débuts va être attroce et j'ai aucune confiance en eux.
masharu publié le 28/03/2026 à 12:51
mattewlogan On verra leur réputation haha.
sussudio publié le 28/03/2026 à 13:01
Franchement je vois pas où est le soucis. Oui il va y avoir de la casse, c'est clair mais regardez également les délais de développement qui sont devenus beaucoup trop long si on compare à la génération 128 bits (t'avais un Ratchet, Sly, GTA par an, MGS c'était 2-3 ans max, etc) donc si l'IA peut accélérer les délais de développement sur des tâches chronophages et rébarbatives, pourquoi pas, tant que les jeux ne sont pas rallongés artificiellement avec des quêtes fedex et que la patte artistique reste authentique
masharu publié le 28/03/2026 à 13:17
sussudio La localisation sous AI generative ne a va rien accelerer dans le developpement d'un jeu si ce n'est la mise en chomage de traducteurs dont c'est le metier je le rapelle .
sussudio publié le 28/03/2026 à 13:25
masharu Et ? Vu le nombre de jeux japonais qui nous passent sous le nez, l'IA pourrait nous permettre d'y accéder facilement et à moindre frais sans délai d'attente (voir jamais vu qu'une grande partie est pas traduite) donc ça m'en touche pas une. Et je sais que mon métier de tech support va être impacté d'ici peu de temps donc je me fait pas d'illusions non plus.
pcverso publié le 28/03/2026 à 14:27
ravyxxs c'était deja le cas dans kcd2 et ca cest bien passé.
ravyxxs publié le 28/03/2026 à 14:34
pcverso Et tu penses que c'est normal pour un jeu que tu paies 60-70 balles ? Moi je trouve ça abusé perso...

T'as pris un café lol ?
pcverso publié le 28/03/2026 à 15:12
ravyxxs non lol jamais le week-end cest pas bon pour les intestins
ravyxxs publié le 28/03/2026 à 15:17
pcverso Pourquoi juste le weekend ? Oui ça a un effet laxatif parfois pour les intestins, mais j'adore le café...
tripy73 publié le 28/03/2026 à 15:20
Une raison de plus pour ne pas filer un rond à ce studio.
pcverso publié le 28/03/2026 à 15:23
ravyxxs au boulot j'en bois beaucoup mais le week end cest chocolat justementpour éviterleffet laxatif
ravyxxs publié le 28/03/2026 à 16:40
pcverso
grundbeld publié le 28/03/2026 à 16:53
Comme le disait Chris Hemsworth dans Rush, les rats resteront toujours des rats.
erleerween publié le 28/03/2026 à 18:26
L'histoire de l'humanité est faite de ce genre d'avancée technologique qui laisse certaines professions sur le carreau.
Si Internet existait à l'époque de Gutenberg, y aurai eu des gens pour chialer sur les scriptes et les enlumineurs qui perdaient leur taf. Ford a mis au chômage un paquet de gonzes dont le métier tournaient autour des chevaux, et je n'imagine personne abandonner sa caisse aujourd'hui.
adelfhitlor publié le 28/03/2026 à 18:29
pcverso Ils ont carrément du refaire la VF, c'est pas tellement ce que j'appelle "bien passé".
pcverso publié le 28/03/2026 à 18:49
adelfhitlor oui parce que les gens on gueulé mais il n'y avait pas de bug juste des intonations pas naturel , apres je reste tout de même d'accord avec ravyxxs l'ia c'est pas la meilleur solution mais tant qu'il reste honnête je vois pas le mal perso au pire on jouera en vo .
olex publié le 28/03/2026 à 19:12
Dans l'absolu pourquoi pas, pour faciliter le support, mais il faudrait que ça soit bien régulé, et pas comme le doublage semi-IA paru en catastrophe sur le même jeu (KCD2) à son lancement...
guiguif publié le 28/03/2026 à 19:37
goldmen33 Arrêtez de chialer les filles, ils se sont fait défoncer à cause des voix FR des pnj faites par des humains mais dans un studio de merde espagnol non ? Donc avoir des vrais humains ne veut pas dire avoir une bonne VF...

Bah justement, autant prendre des humains et des français pour traduire et faire des doublages FR.
ravyxxs publié le 28/03/2026 à 19:47
pcverso Les voix de Capon et Henry sont pas trop mal, j'ai écouté la VO, y a une sacré différence, c'est dommage, à voir.

guiguif AMEN

goldmen33 Sachant que The Eternal Life of Goldman aura des voix FR US JAP etc,bon ok y a moins de texte mais qu'ils arrêtent de faire croire ils ont pas les moyens ces pingres surtout que KDC1 est constamment en propomo, remasterisé, mis sur telle et telle plateforme,le 2 ça sera pareil, prochaine plateforme la Switch 2.
burningcrimson publié le 28/03/2026 à 21:43
Au moins avec l'IA les trads seront pas wokisées (bonjour Eiuden Chronicles -_-)
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Kingdom Come : Deliverance II
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Nom : Kingdom Come : Deliverance II
Support : PC
Editeur : Koch Media
Développeur : Warhorse
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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