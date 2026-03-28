Warhorse compterait faire quelques économies en passant par des traductions sous IA
Reconnu et récompensé pour sa saga Kingdom Come Deliverance, Warhorse n'a jamais tremblé en faisant front face aux polémiques autour de l'IA, estimant que si le cœur du jeu devrait rester « humain » jusqu'au bout des ongles, de nombreuses choses dans la forme pourraient passer pour des outils d'aide afin d'éviter des chantiers de 7 ans ou plus.
Daniel Vavra (qui depuis peu s'est mis en retrait pour bosser sur une adaptation Live de la franchise précitée) avait déjà évoqué le fait qu'en matière de doublage, de vrais acteurs resteront obligatoires pour les persos principaux mais qu'il n'y avait pas non plus besoin de « performances oscarisées pour un vendeur de saucisses », et on peut s'attendre que cela se passe ainsi dans le troisième projet du studio (soit-disant de l'heroic-fantasy) lorsqu'on apprend aujourd'hui qu'un secteur vient d'être touché de plein fouet.
Via Reddit, Max Hejtmánek (traducteur tchèque/anglais) vient d'annoncer avoir été licencié de Warhorse après bientôt 4 ans de loyaux services, déclarant que suite à une réunion interne, on lui a appris que son job deviendrait « obsolète » dès le mois prochain et que le studio souhaitait « faire des économies » en réduisant les financements de traduction pour privilégier l'IA.
Évidemment, on imagine qu'un groupe réduit sera là pour apporter les correctifs avant chaque validation, mais reste que l'affaire est malheureuse, et ce n'est probablement qu'un début.
publié le 28/03/2026 à 11:07 par Gamekyo
Elle avait été réalisée par un mec qui ne parlait même pas français et sans aucune vérification.
Franchement, le résultat était plutôt bon.
Pas parfait, mais plutôt bon.
Donc avec des gens pour vérifier derrière, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien.
Et puis, si ça peut aussi éviter que certains dégénérés rajoutent leur propagande et leur idéologie d’attardés dedans, c’est tout bénef.
Et l'autre ici mrponey ou je sais plus quoi qui me disait que non, avec DLSS5 les artistes auront toujours leur travail !
Pauvre gars, il perd son taf à cause de l'IA, et c'est qu'un début, le premier jeu qui va utiliser la technologie NVIDIA de NPC sous IA était présenté lors d'un show très récent, je sais plus lequel désolé, je pense pas que c'était celui de XBOX, un show avant ça, sur PC je crois avec des indés.
L'IA va faire un certain mal à l'industrie en ce qui concerne les tâches couteuses, donc art, traduction, écriture, level design etc...
Réveillez vous les gars, prenez un café il est pas tard là.
Si le résultat est bon je suis pour !
T'as pris un café lol ?
Si Internet existait à l'époque de Gutenberg, y aurai eu des gens pour chialer sur les scriptes et les enlumineurs qui perdaient leur taf. Ford a mis au chômage un paquet de gonzes dont le métier tournaient autour des chevaux, et je n'imagine personne abandonner sa caisse aujourd'hui.
Bah justement, autant prendre des humains et des français pour traduire et faire des doublages FR.
guiguif AMEN
goldmen33 Sachant que The Eternal Life of Goldman aura des voix FR US JAP etc,bon ok y a moins de texte mais qu'ils arrêtent de faire croire ils ont pas les moyens ces pingres surtout que KDC1 est constamment en propomo, remasterisé, mis sur telle et telle plateforme,le 2 ça sera pareil, prochaine plateforme la Switch 2.