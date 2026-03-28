Warhorse compterait faire quelques économies en passant par des traductions sous IA Warhorse compterait faire quelques économies en passant par des traductions sous IA

Reconnu et récompensé pour sa saga Kingdom Come Deliverance, Warhorse n'a jamais tremblé en faisant front face aux polémiques autour de l'IA, estimant que si le cœur du jeu devrait rester « humain » jusqu'au bout des ongles, de nombreuses choses dans la forme pourraient passer pour des outils d'aide afin d'éviter des chantiers de 7 ans ou plus.



Daniel Vavra (qui depuis peu s'est mis en retrait pour bosser sur une adaptation Live de la franchise précitée) avait déjà évoqué le fait qu'en matière de doublage, de vrais acteurs resteront obligatoires pour les persos principaux mais qu'il n'y avait pas non plus besoin de « performances oscarisées pour un vendeur de saucisses », et on peut s'attendre que cela se passe ainsi dans le troisième projet du studio (soit-disant de l'heroic-fantasy) lorsqu'on apprend aujourd'hui qu'un secteur vient d'être touché de plein fouet.



Via Reddit, Max Hejtmánek (traducteur tchèque/anglais) vient d'annoncer avoir été licencié de Warhorse après bientôt 4 ans de loyaux services, déclarant que suite à une réunion interne, on lui a appris que son job deviendrait « obsolète » dès le mois prochain et que le studio souhaitait « faire des économies » en réduisant les financements de traduction pour privilégier l'IA.



Évidemment, on imagine qu'un groupe réduit sera là pour apporter les correctifs avant chaque validation, mais reste que l'affaire est malheureuse, et ce n'est probablement qu'un début.