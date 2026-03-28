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[RUMEUR] Un nouveau palier pour le Game Pass, mais avec uniquement de (vieux) jeux first-party
Le groupe Redphx n'en est pas à son premier leak autour du Game Pass et des nouvelles fonctionnalités de l'OS Xbox, et rapporte la potentielle arrivée d'un nouveau palier pour le service d'abonnement, sous l'actuel nom de code « Triton », et qui ne proposerait que des jeux first-party.

L'idée est bonne MAIS c'est la liste (peut-être non exhaustive) des jeux proposés qui interpelle :

- Doom Eternal
- Doom 64
- Dishonored 2
- Fable Anniversary
- Fallout 4
- Fallout 76
- Gears 5
- Halo 5 Guardians
- Halo Wars 2
- Hellblade
- Ori and the Blind Forest
- Psychonauts
- State of Decay 2
- The Elder Scrolls Online
- Du Retro Classics

Bref, une liste qui sent la poussière et faute d'avoir d'autres éléments pour le moment, en plus d'avoir du mal à imaginer « payer » pour cela, deux éventualités viennent en tête vu les récents échanges chez Xbox :

- Un abonnement gratuit, mais financé par la publicité, pouvant même potentiellement se retrouver également sur PlayStation 5 un jour (si tous les jeux concernés sortent dessus).
- Un rapport avec l'offre couplée avec l'abonnement Netflix.

« A suivre ».
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link49
publié le 28/03/2026 à 12:38 par Gamekyo
commentaires (28)
junaldinho publié le 28/03/2026 à 13:00
Pourquoi pas si ça ne dépasse pas les 5 euros.
Ça permettra de pour certains de se familiariser avec l'abonnement et de passer à un palier supérieure par la suite.
ouroboros4 publié le 28/03/2026 à 13:01
On est vraiment à court d'idée chez MS...
newtechnix publié le 28/03/2026 à 14:03
C'est le problème du gamepass, le business model est pas compatible avec les dernières nouveautés et surtout quand elles sont des AAA.
ravyxxs publié le 28/03/2026 à 14:33
pigeon par ci par là..
rasalgul publié le 28/03/2026 à 14:55
L'idée est loin d'être conne, c'est une formule d'appel si tant est que la liste soit plus intéressante que ça.

Ca permet de mettre en valeur les autres formules du gamepass au vue des jeux first party qui sortent sur les autres consoles.

Un joueur PlayStation grand public qui voit starfield à 80€ sur sa console puis le voit dans un gamepass sur une autre console... Ca attiré forcément l'oeil sur le gamepass et l'envie de se renseigner
khazawi publié le 28/03/2026 à 15:05
rasalgul non pas vraiment dans les faits. C'est justement parce que le GP n'attire pas que les jeux MS sortent ailleurs.

newtechnix y avait pas besoin de faire des grandes écoles de commerce pour le savoir. Mais je me souviens à l'époque où les pro M disaient qu'on ne connaissait rien par rapport aix milliers d'employés hautement qualifié chez MS
walterwhite publié le 28/03/2026 à 15:28
rasalgul Compte tenu des prix incroyablement bas proposés pour un abonnement de trois ans y’a pas si longtemps, et malgré cela l’échec de l’initiative, il est peu probable que cette offre change la donne.

Et sans exclusivité ça enlève davantage de l’intérêt pour de la location.
skuldleif publié le 28/03/2026 à 15:44
L'idée c'est de faire tourner les serveurs xcloud plus longtemps qu'actuellement et donc d'augmenter leur rentabilité
mattewlogan publié le 28/03/2026 à 15:56
rasalgul pour l’instant c’est pas vraiment ça qui fonctionne chez eux..
Le game pass, tu l’as pas sur PlayStation en plus, donc crois-tu vraiment que les gens vont aller s’emmerder à acheter une console de chez Microsoft juste pour ça
skuldleif publié le 28/03/2026 à 16:15
rasalgul tu te méprends je pense ,de + le gp ultimate n'est pas donné non plus
skuldleif publié le 28/03/2026 à 16:22
junaldinho exactement c'est l'un des objectifs
rasalgul publié le 28/03/2026 à 16:37
skuldleif justement il n'y a pas que le GPU dans l'offre GP
skuldleif publié le 28/03/2026 à 16:40
rasalgul ouep mais la comparaison 80€ ne marche que pour des titres a sortie différé comme starfield , sur une sortie D1 simultané seul le GPU "est mis en valeur"
raoh38 publié le 28/03/2026 à 17:02
De la chiasse tout simplement ils reviennent aux prix initial ultimate sans leur "supers rajouts" fornite ,cloud ou ubisoft que tout le monde se fout ou presque et voila , ils retrouveront tous ceux qui sont partis ou vont partir vu le prix actuel.
Et ils peuvent faire une version comme celle-ci en appel offre.
heracles publié le 28/03/2026 à 18:01
Bon uniquement pour le joueur qui n'a jamais touché au catalogue Xbox et il espèrent faire de la rétention en le poussant à upgrader la formule. Pas déconnant mais je me suis pas le public visé. Si c'est une idée de la nouvelle chef de Xbox c'est pas idiot.
skuldleif publié le 28/03/2026 à 18:29
raoh38 si seulement , mais ca n'arrivera jamais le seul truc realiste qui puisse arriver c'est la possibilité de changer ces "super rajouts" pour d'autre , et meme la je suis pas sure que leur contrat avec epic game le permet
wickette publié le 28/03/2026 à 18:50
skuldleif
Non le but est clairement que les personnes essayent les quelques jeux, prennent gout au service et s'abonnent aux tiers supérieurs

Certains tiers sont surtout là pour attirer les joueurs et graduellement les faires évoluer vers les offres "standards" je pense
romgamer6859 publié le 28/03/2026 à 19:07
skuldleif ouais mais personne n'a envie de payer 30 euros, qu'on puisse choisir des perks ou non... j'ai toujours dit qu'au delà de 20 euros c'était mort en prix normal
skuldleif publié le 28/03/2026 à 19:09
wickette oui et je l'ai aussi dit en validant ce que dit

junaldinho

faire tourner les serveurs xcloud plus longtemps qu'actuellement et donc d'augmenter leur rentabilité

ET

Ça permettra de pour certains de se familiariser avec l'abonnement et de passer à un palier supérieure par la suite.
skuldleif publié le 28/03/2026 à 19:12
romgamer6859 si c'etait reelement mort a echeance 1 an post augmentation ,on ne verrait plus le moindre investissement dans le Gamepass ultimate faute d'abonné

donc si en 2027 ils sont toujours a fond dans les D1 GP c'est que ce n'est pas "mort"
skuldleif publié le 28/03/2026 à 19:20
romgamer6859 nous verrons ce que va faire asha sharma pourvu qu'elle prenne les bonne décision
romgamer6859 publié le 28/03/2026 à 19:26
skuldleif
c'est vrai qu'ils font exprès de montrer qu'ils ajoutent pas mal de jeux; ils n'étaient pas obligé de faire un event maintenant, ils auraient pu attendre juin, j'imagine que d'autres tiers s'ajouteront.

Après c'est vrai que beaucoup de jeux sont faits une fois, puis plus jamais relancés.
skuldleif publié le 28/03/2026 à 19:32
romgamer6859 bah deja honnetement et qui plus est dans ce genre de show mattendais pas DU TOUT a des D1 Gamepass de ce calibre

et je parle de the expanse ET stranger than heaven

des jeux que j'aurais acheter

et meme niveau indé ils vont chercher le qualitatif et des jeux que les gens attendent avec the eternal life of goldman et hades 2

franchement pour un partner preview c'est du tres lourd
sachant qu'apres en juin ta un showcase et qu'on sait que c'est la qu'ils se lachent sur les D1 gamepass.

alors oui ca ne veut pas dire que ce n'est pas mort , mais les investissement dans le Gamepass n'ont jamais été aussi haut , alors meme que des insiders bidons nous avaient dit qu'ils avaient baissé leurs investissement dans celui ci , ce qui est evidemment FAUX
romgamer6859 publié le 28/03/2026 à 19:40
skuldleif
C'est surtout qu'il y a une tonne de first party.

J'ai pas noté tout ce qu'il y va être ajouté au global mais j'ai noté : aphelion, a plague tale, beast reincarnation, tides of annihilation, halo, gears, fable, minecraft dungeons 2, FH6, stranger than heaven, the expanse.. ça donnerait presque envie de se réabo haha
skuldleif publié le 28/03/2026 à 19:47
romgamer6859 la je suis abo jusque 2029
skuldleif publié le 28/03/2026 à 19:48
romgamer6859 tides n'est pas gamepass par contre
cyr publié le 28/03/2026 à 20:47
Il y a pas de starfield, ça ne m'intéresse pas.
romgamer6859 publié le 28/03/2026 à 20:48
skuldleif
toute façon ils ont compris qu'ils doivent bourrer l'abo de jeux régulièrement
Gras
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