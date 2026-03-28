[RUMEUR] Un nouveau palier pour le Game Pass, mais avec uniquement de (vieux) jeux first-party [RUMEUR] Un nouveau palier pour le Game Pass, mais avec uniquement de (vieux) jeux first-party

Le groupe Redphx n'en est pas à son premier leak autour du Game Pass et des nouvelles fonctionnalités de l'OS Xbox, et rapporte la potentielle arrivée d'un nouveau palier pour le service d'abonnement, sous l'actuel nom de code « Triton », et qui ne proposerait que des jeux first-party.



L'idée est bonne MAIS c'est la liste (peut-être non exhaustive) des jeux proposés qui interpelle :



- Doom Eternal

- Doom 64

- Dishonored 2

- Fable Anniversary

- Fallout 4

- Fallout 76

- Gears 5

- Halo 5 Guardians

- Halo Wars 2

- Hellblade

- Ori and the Blind Forest

- Psychonauts

- State of Decay 2

- The Elder Scrolls Online

- Du Retro Classics



Bref, une liste qui sent la poussière et faute d'avoir d'autres éléments pour le moment, en plus d'avoir du mal à imaginer « payer » pour cela, deux éventualités viennent en tête vu les récents échanges chez Xbox :



- Un abonnement gratuit, mais financé par la publicité, pouvant même potentiellement se retrouver également sur PlayStation 5 un jour (si tous les jeux concernés sortent dessus).

- Un rapport avec l'offre couplée avec l'abonnement Netflix.



« A suivre ».