[RUMEUR] Un nouveau palier pour le Game Pass, mais avec uniquement de (vieux) jeux first-party
Le groupe Redphx n'en est pas à son premier leak autour du Game Pass et des nouvelles fonctionnalités de l'OS Xbox, et rapporte la potentielle arrivée d'un nouveau palier pour le service d'abonnement, sous l'actuel nom de code « Triton », et qui ne proposerait que des jeux first-party.
L'idée est bonne MAIS c'est la liste (peut-être non exhaustive) des jeux proposés qui interpelle :
- Doom Eternal
- Doom 64
- Dishonored 2
- Fable Anniversary
- Fallout 4
- Fallout 76
- Gears 5
- Halo 5 Guardians
- Halo Wars 2
- Hellblade
- Ori and the Blind Forest
- Psychonauts
- State of Decay 2
- The Elder Scrolls Online
- Du Retro Classics
Bref, une liste qui sent la poussière et faute d'avoir d'autres éléments pour le moment, en plus d'avoir du mal à imaginer « payer » pour cela, deux éventualités viennent en tête vu les récents échanges chez Xbox :
- Un abonnement gratuit, mais financé par la publicité, pouvant même potentiellement se retrouver également sur PlayStation 5 un jour (si tous les jeux concernés sortent dessus).
- Un rapport avec l'offre couplée avec l'abonnement Netflix.
« A suivre ».
publié le 28/03/2026 à 12:38 par Gamekyo
Ça permettra de pour certains de se familiariser avec l'abonnement et de passer à un palier supérieure par la suite.
Ca permet de mettre en valeur les autres formules du gamepass au vue des jeux first party qui sortent sur les autres consoles.
Un joueur PlayStation grand public qui voit starfield à 80€ sur sa console puis le voit dans un gamepass sur une autre console... Ca attiré forcément l'oeil sur le gamepass et l'envie de se renseigner
newtechnix y avait pas besoin de faire des grandes écoles de commerce pour le savoir. Mais je me souviens à l'époque où les pro M disaient qu'on ne connaissait rien par rapport aix milliers d'employés hautement qualifié chez MS
Et sans exclusivité ça enlève davantage de l’intérêt pour de la location.
Le game pass, tu l’as pas sur PlayStation en plus, donc crois-tu vraiment que les gens vont aller s’emmerder à acheter une console de chez Microsoft juste pour ça
Et ils peuvent faire une version comme celle-ci en appel offre.
Non le but est clairement que les personnes essayent les quelques jeux, prennent gout au service et s'abonnent aux tiers supérieurs
Certains tiers sont surtout là pour attirer les joueurs et graduellement les faires évoluer vers les offres "standards" je pense
junaldinho
faire tourner les serveurs xcloud plus longtemps qu'actuellement et donc d'augmenter leur rentabilité
ET
Ça permettra de pour certains de se familiariser avec l'abonnement et de passer à un palier supérieure par la suite.
donc si en 2027 ils sont toujours a fond dans les D1 GP c'est que ce n'est pas "mort"
c'est vrai qu'ils font exprès de montrer qu'ils ajoutent pas mal de jeux; ils n'étaient pas obligé de faire un event maintenant, ils auraient pu attendre juin, j'imagine que d'autres tiers s'ajouteront.
Après c'est vrai que beaucoup de jeux sont faits une fois, puis plus jamais relancés.
et je parle de the expanse ET stranger than heaven
des jeux que j'aurais acheter
et meme niveau indé ils vont chercher le qualitatif et des jeux que les gens attendent avec the eternal life of goldman et hades 2
franchement pour un partner preview c'est du tres lourd
sachant qu'apres en juin ta un showcase et qu'on sait que c'est la qu'ils se lachent sur les D1 gamepass.
alors oui ca ne veut pas dire que ce n'est pas mort , mais les investissement dans le Gamepass n'ont jamais été aussi haut , alors meme que des insiders bidons nous avaient dit qu'ils avaient baissé leurs investissement dans celui ci , ce qui est evidemment FAUX
C'est surtout qu'il y a une tonne de first party.
J'ai pas noté tout ce qu'il y va être ajouté au global mais j'ai noté : aphelion, a plague tale, beast reincarnation, tides of annihilation, halo, gears, fable, minecraft dungeons 2, FH6, stranger than heaven, the expanse.. ça donnerait presque envie de se réabo haha
toute façon ils ont compris qu'ils doivent bourrer l'abo de jeux régulièrement