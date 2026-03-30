Forza Horizon 6 accompagnera ses Showcase d'un nouveau type d'épreuves

Depuis plusieurs épisodes de, Playground s'amuse à inclure des épreuves grand spectacle nommées « Showcase », permettant de faire la course contre des adversaires inattendus comme par exemple, pour celui à venir, un robot Gundam #japan. Mais problème, malgré quelques tentatives sur le sujet, les développeurs ne sont jamais parvenus à dépasser le statut one-shot de ces épreuves, donc précisément le fait qu'une fois bouclé, les joueurs n'ont jamais envie de revenir dessus.Et c'est pour cela queajoutera (car les Showcases classiques resteront bien présents) un autre type d'épreuves, le Horizon Rush, des parcours à obstacles et contre-la-montre à effectuer seul comme en coop et davantage portés par la rejouabilité. 3 missions du genre seront proposées Day One, on imagine bien plus au fil du temps, et la dernière vidéo en date d'IGN revient justement sur tout cela.Sortie toujours prévue le 19 mai sur PC/XBS/Game Pass, et avant la fin d'année sur PS5.