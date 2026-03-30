Forza Horizon 6 accompagnera ses Showcase d'un nouveau type d'épreuves
Depuis plusieurs épisodes de Forza Horizon, Playground s'amuse à inclure des épreuves grand spectacle nommées « Showcase », permettant de faire la course contre des adversaires inattendus comme par exemple, pour celui à venir, un robot Gundam #japan. Mais problème, malgré quelques tentatives sur le sujet, les développeurs ne sont jamais parvenus à dépasser le statut one-shot de ces épreuves, donc précisément le fait qu'une fois bouclé, les joueurs n'ont jamais envie de revenir dessus.
Et c'est pour cela que Forza Horizon 6 ajoutera (car les Showcases classiques resteront bien présents) un autre type d'épreuves, le Horizon Rush, des parcours à obstacles et contre-la-montre à effectuer seul comme en coop et davantage portés par la rejouabilité. 3 missions du genre seront proposées Day One, on imagine bien plus au fil du temps, et la dernière vidéo en date d'IGN revient justement sur tout cela.
Sortie toujours prévue le 19 mai sur PC/XBS/Game Pass, et avant la fin d'année sur PS5.
Faut vraiment que les équipes de The Crew se réveille et que EA n'abandonne pas NFS. On a juste besoin d'un NFS type Forza, et Playground Games vont suer du cul !!!
PS : Pour ceux qui se demande pourquoi je dis tout ça, PG depuis le début de la promo du jeu, n'a rien montrer de concret par rapport au 5. Un gros focus sur le visuel, le biome, les plantes, le Japon, mais moins dans les voitures. Moins de showcases, ce qui est une honte pour la série, de la customisation très très en deça de ce que fait Motorfest ou Unbound, oui oui. Des garages quasi identique, j'imagine qu'il y aura des majs avec d'autres, un personnage toujours avec un balin dans le cul, alors que sur Motorfest ou Test Drive on se déplace dans son garage. Pas mal de chose, très bonne, et d'autre genre, wtf c'est 2026 les gars. Oh hé, nous sommes au Japon...où sont les Néons ? Une introduction à la Nitro serait pas de trop, où sont les customisations folles sur les côtés de la caisse à l'avant ? Les changements de pots d'échappements etc..