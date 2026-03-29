France : les meilleures ventes consoles de 2025 France : les meilleures ventes consoles de 2025

Parce qu'il n'est pas trop tard, et c'est encore mieux quand c'est bien détaillé, l'organisme français SELL nous livre le bilan complet de 2025 sur l'hexagone avec 5,8 milliards d'euros en CA (plus grosse industrie), deuxième meilleure performance dans l'histoire du pays après 2023 (6,1 milliards).



Quelques détails :



- Marché console stable (44%) : la Switch 2 n'a fait que compenser la baisse des autres.

- De même que pour le PC (26%).

- Hausse du marché mobile (30%).

- Ventes physiques en légère baisse (-12 % à l'unité, -4 % si on prend en compte les bundles).

- La France reste un des marchés les plus « stables » sur le physique (merci les promos Day One).





TOP 20 des meilleures ventes CONSOLES en France pour 2025 :

Note :

- Pas de part du numérique pour Nintendo mais aussi Kepler/Clair Obscur

- Pas de représentation des ventes bundles (donc ne cherchez pas Mario Kart World



1. EA Sports FC 26 : 1.300.386

2. EA Sports FC 25 : 542.158

3. Call of Duty : Black Ops 7 : 391.449

4. Battlefield 6 : 373.323

5. Assassin's Creed Shadows : 369.323

6. Légendes Pokémon Z-A : 340.706

7. Grand Theft Auto V : 295.021

8. Hogwarts Legacy : 259.197

9. Ghost of Yotei : 219.965

10. Minecraft Switch : 213.950



11. Grand Theft Auto Online : 205.549

12. Red Dead Redemption 2 : 202.113

13. Call of Duty : Black Ops 6 : 201.410

14. Split Fiction : 179.426

15. Mario Kart 8 Deluxe : 177.045

16. Mario Party Jamboree : 172.661

17. It Takes Two : 171.949

18. Clair Obscur : Expedition 33 : 154.282

19. Monster Hunter Wilds : 151.345

20. Donkey Kong Bananza : 150.361