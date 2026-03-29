France : les meilleures ventes consoles de 2025
Parce qu'il n'est pas trop tard, et c'est encore mieux quand c'est bien détaillé, l'organisme français SELL nous livre le bilan complet de 2025 sur l'hexagone avec 5,8 milliards d'euros en CA (plus grosse industrie), deuxième meilleure performance dans l'histoire du pays après 2023 (6,1 milliards).
Quelques détails :
- Marché console stable (44%) : la Switch 2 n'a fait que compenser la baisse des autres.
- De même que pour le PC (26%).
- Hausse du marché mobile (30%).
- Ventes physiques en légère baisse (-12 % à l'unité, -4 % si on prend en compte les bundles).
- La France reste un des marchés les plus « stables » sur le physique (merci les promos Day One).
TOP 20 des meilleures ventes CONSOLES en France pour 2025 :
Note :
- Pas de part du numérique pour Nintendo mais aussi Kepler/Clair Obscur
- Pas de représentation des ventes bundles (donc ne cherchez pas Mario Kart World
1. EA Sports FC 26 : 1.300.386
2. EA Sports FC 25 : 542.158
3. Call of Duty : Black Ops 7 : 391.449
4. Battlefield 6 : 373.323
5. Assassin's Creed Shadows : 369.323
6. Légendes Pokémon Z-A : 340.706
7. Grand Theft Auto V : 295.021
8. Hogwarts Legacy : 259.197
9. Ghost of Yotei : 219.965
10. Minecraft Switch : 213.950
11. Grand Theft Auto Online : 205.549
12. Red Dead Redemption 2 : 202.113
13. Call of Duty : Black Ops 6 : 201.410
14. Split Fiction : 179.426
15. Mario Kart 8 Deluxe : 177.045
16. Mario Party Jamboree : 172.661
17. It Takes Two : 171.949
18. Clair Obscur : Expedition 33 : 154.282
19. Monster Hunter Wilds : 151.345
20. Donkey Kong Bananza : 150.361
publié le 29/03/2026 à 11:03 par Gamekyo
Dommage car c’est lui le vrai #1 des ventes
Belle perf’ d’AC Shadows, Yoteï…
Mario Kart World qui a l’air d’avoir de l’intérêt qu’en bundle car vendu bien trop cher à l’unité.
Le raz-de-marée GTA VI en fin d’année s’annonce historique.
Gros marché PC
"Pas de part du numérique pour Nintendo mais aussi Kepler/Clair Obscur"
Ca veut dire quoi ? Ce n'est pas les plateformes qui donnent les ventes? Est-ce que ça veut dire que Clair Obscur s'est vendu à 4.8 millions en dématérialisé ?
Edit : c'est pour la France, ok...
Vu tout le foin autour + sa recompense du GOTY, on aurait pu s’attendre a mieux c’est sur
Comme j’ai dis, Bananza a fait des ventes équivalentes sans avoir bénéficié de tout ce tapage médiatique et sur un parc installé quasi inexistant. Je rappel que la Switch 2 est sorti en juin Bananza en juillet
Ça ressemble au double compte de quelqu’un que nous connaissons tous. Un malade mental !
Et y en a qui on pas encore migré sur ps5/série. Donc ceux qui on migré cette année ou l'année dernière on repris gta5.....
Il y a aucun moyen d'avoir les ventes par version de ce jeux. Et c'est fais exprès. Sinon tous le monde pourrait voir que.
Jusqu'en 2017, on arrive a trouver des chiffres, et la version pc de memoire était majoritaire....