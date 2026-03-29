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France : les meilleures ventes consoles de 2025
Parce qu'il n'est pas trop tard, et c'est encore mieux quand c'est bien détaillé, l'organisme français SELL nous livre le bilan complet de 2025 sur l'hexagone avec 5,8 milliards d'euros en CA (plus grosse industrie), deuxième meilleure performance dans l'histoire du pays après 2023 (6,1 milliards).

Quelques détails :

- Marché console stable (44%) : la Switch 2 n'a fait que compenser la baisse des autres.
- De même que pour le PC (26%).
- Hausse du marché mobile (30%).
- Ventes physiques en légère baisse (-12 % à l'unité, -4 % si on prend en compte les bundles).
- La France reste un des marchés les plus « stables » sur le physique (merci les promos Day One).


TOP 20 des meilleures ventes CONSOLES en France pour 2025 :
Note :
- Pas de part du numérique pour Nintendo mais aussi Kepler/Clair Obscur
- Pas de représentation des ventes bundles (donc ne cherchez pas Mario Kart World

1. EA Sports FC 26 : 1.300.386
2. EA Sports FC 25 : 542.158
3. Call of Duty : Black Ops 7 : 391.449
4. Battlefield 6 : 373.323
5. Assassin's Creed Shadows : 369.323
6. Légendes Pokémon Z-A : 340.706
7. Grand Theft Auto V : 295.021
8. Hogwarts Legacy : 259.197
9. Ghost of Yotei : 219.965
10. Minecraft Switch : 213.950

11. Grand Theft Auto Online : 205.549
12. Red Dead Redemption 2 : 202.113
13. Call of Duty : Black Ops 6 : 201.410
14. Split Fiction : 179.426
15. Mario Kart 8 Deluxe : 177.045
16. Mario Party Jamboree : 172.661
17. It Takes Two : 171.949
18. Clair Obscur : Expedition 33 : 154.282
19. Monster Hunter Wilds : 151.345
20. Donkey Kong Bananza : 150.361
0
Qui a aimé ?
publié le 29/03/2026 à 11:03 par Gamekyo
commentaires (24)
guiguif publié le 29/03/2026 à 11:26
Quand tu vois le chiffre du premier par rapport à ce qui suis, ça fait peur
aeris572 publié le 29/03/2026 à 11:29
Pas de représentation des ventes bundles (donc ne cherchez pas Mario Kart World)

Dommage car c’est lui le vrai #1 des ventes
cyr publié le 29/03/2026 à 11:33
Dommage que la switch2 eet pas sortie plus tôt cette année, ca aurait fais progresser le marché a la hausse....
walterwhite publié le 29/03/2026 à 11:39
FC qui baisse d’année en année, COD qui réalise 2,5x moins de ventes que BO6, les joueurs commencent enfin à ne plus cautionner ses itérations fainéantes et sans intérêts.

Belle perf’ d’AC Shadows, Yoteï…

Mario Kart World qui a l’air d’avoir de l’intérêt qu’en bundle car vendu bien trop cher à l’unité.
marcus62 publié le 29/03/2026 à 11:40
GTA V est increvable !

Le raz-de-marée GTA VI en fin d’année s’annonce historique.

Gros marché PC
mrvince publié le 29/03/2026 à 12:06
GTAV 7 eme encore
cyr publié le 29/03/2026 à 12:12
mrvince vu les promos agressive.....on ferais un classement en valeur, tu le verrai pas.
mattewlogan publié le 29/03/2026 à 12:30
Des fois on se moque des Américains avec leur top 5, mais on en a aussi un beau chez nous lol
rocan publié le 29/03/2026 à 14:10
Putain, la gueule du top 5.
ravyxxs publié le 29/03/2026 à 14:36
walterwhite Ouais j'espère que tu as raison, ça casserait bien les couilles de voir une nouvelle génération reprendre le flambeau...
mrvince publié le 29/03/2026 à 14:42
cyr Mais peu importe... même s'il était a 1euro ce serait une perf. Qui ne l'a pas encore ? la longévité c'est du jamais vu peu importe le prix de vente.
churos45 publié le 29/03/2026 à 15:05
Je n'ai fait que Clair Obscur et DK dans ce top (en 2025)
aeris572 publié le 29/03/2026 à 15:38
DK Bananza se vend aussi bien qu’MH Wilds alors que le demat de Bananza n’est pas inclus. Ah ouais quand meme
aeris572 publié le 29/03/2026 à 15:55
Puis je constate que les ventes physiques de Bananza sont quasi identiques aux ventes physiques de Clair Obscur en France, alors que Bananza est sorti 3 mois apres, en etant vendu plus cher et sur un parc installé quasi inexistant lorsqu’il est sortie
sdkios publié le 29/03/2026 à 16:15
aeris572 bon aller pour une fois je vais repondre a un de tes coms car tu fais un peu pitié a ne plus jamais avoir de reponses mais encore heureux qu'une des seules exclus fasse 150k ventes lol (et encore, ca reste un chiffre assez faible pour une licence phare. Ghost of Yotei sortit 3 mois plus tard a fait 70k de plus alors qu'il est pas fou, et Clair Obscur a du faire face a une assez longue penurie physique a ses debuts, du coup y a du y avoir pas mal de demat dans cette periode la vu que tout le monde voulait y jouer. Voila voila, sur ce, je te relaisses a tes monologues
magneto860 publié le 29/03/2026 à 16:22
Clair Obscur ne s'est vendu qu'à 154.282 copies sur consoles ? Je croyais qu'ils avaient vendu 5 millions de copies ?

"Pas de part du numérique pour Nintendo mais aussi Kepler/Clair Obscur"
Ca veut dire quoi ? Ce n'est pas les plateformes qui donnent les ventes? Est-ce que ça veut dire que Clair Obscur s'est vendu à 4.8 millions en dématérialisé ?

Edit : c'est pour la France, ok...
aeris572 publié le 29/03/2026 à 16:31
magneto860 Clair Obscur ne s'est vendu qu'à 154.282 copies sur consoles ?

Vu tout le foin autour + sa recompense du GOTY, on aurait pu s’attendre a mieux c’est sur

Comme j’ai dis, Bananza a fait des ventes équivalentes sans avoir bénéficié de tout ce tapage médiatique et sur un parc installé quasi inexistant. Je rappel que la Switch 2 est sorti en juin Bananza en juillet
shambala93 publié le 29/03/2026 à 16:41
sdkios
Ça ressemble au double compte de quelqu’un que nous connaissons tous. Un malade mental !
walterwhite publié le 29/03/2026 à 16:43
shambala93 Qui ça ? Le Aeris c’est un père de famille paraît il. Son cas est préoccupant.
gat publié le 29/03/2026 à 16:49
shambala93 walterwhite Le vendeur de fleurs nous a survendu Welcome Tour à la sortie de la Switch 2. Voilà
cyr publié le 29/03/2026 à 17:34
mrvince ben tu sais, dans le lot, tu en a pas mal qui en ont acheter 2 exemplaires minimum
Et y en a qui on pas encore migré sur ps5/série. Donc ceux qui on migré cette année ou l'année dernière on repris gta5.....


Il y a aucun moyen d'avoir les ventes par version de ce jeux. Et c'est fais exprès. Sinon tous le monde pourrait voir que.

Jusqu'en 2017, on arrive a trouver des chiffres, et la version pc de memoire était majoritaire....
angelsduck publié le 29/03/2026 à 17:56
magneto860 Les 5 millions c'est mondial, relis bien l'article tu comprendra ton erreur.
ouken publié le 29/03/2026 à 18:29
Quand tu voie que les 2 premier son des grosse d'aube ça fait peur ...le marché français comme dab des goût de merde
naoshige11 publié le 29/03/2026 à 19:03
mattewlogan rocan ouken faut comprendre que les gens qui jouent aux JV en France sont majoritairement des casuals qui achètent deux à trois jeux par an, donc c'est pas étonnant qu'ont soit toujours en face du même top 3.
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