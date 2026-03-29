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Après Atomfall, Rebellion annonce Alien Deathstorm
On profite du calme de la fin de semaine pour revenir sur certains titres abordés il y a peu, ici Alien Deathstorm, annoncé durant le Xbox Partner Preview et incarnant tout simplement le nouveau projet de la team Rebellion, donc les mecs derrière la bonne surprise Atomfall l'année dernière.

Bon par contre, pour l'originalité du scénario, faudra repasser : un ingénieur (qui sait visiblement se défendre) va se rendre dans une colonie où la communication fut perdue avec ceux sur place. Et devinez quoi… Bref pour l'heure, on n'a pas grand-chose niveau information ni structure du jeu, les développeurs se contentant de dire que l'aspect horreur sera bien mis en avant, et que les cachettes de fortune en seront pleinement avec des effets météorologiques pouvant balayer une partie du décors.

Sortie prévue courant 2027, sur PC/PS5/XBS et Day One Game Pass.

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gamerdome, skuldleif, osiris67, ouken
publié le 29/03/2026 à 10:29 par Gamekyo
commentaires (2)
gamerdome publié le 29/03/2026 à 10:34
On dirait un peu un jeu Alien (le xéno) sans la licence, d'ailleurs c'est Rebellion qui avait fait le dernier Alien vs Predator.
ouken publié le 29/03/2026 à 18:35
J'aime vraiment le trailer
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Fiche descriptif
Alien Deathstorm
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Nom : Alien Deathstorm
Support : PC
Editeur : Rebellion
Développeur : Rebellion
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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