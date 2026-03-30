Halo Remake : des infos sur les missions inédites
Comme promis, Rebs Gaming est rapidement revenu nous filer de nouvelles informations sur Halo : Campaign Evolved le temps que Microsoft se décide à en montrer davantage, évoquant en premier lieu que la plupart des modèles du bestiaire viendront de Halo Infinite dans un besoin de gain de temps pour le sous-traitant (Abstraction on rappelle), mais on apprend surtout quelques trucs sur les 3 missions inédites servant de préquelle :
- On aura bien de nouveaux environnements, persos et ennemis.
- Présence d'un soldat ODST, probable lien avec la rivalité face aux Spartans.
- Clin d'oeil à Halo Reach.
- Les Brutes seront présentes, de même qu'une nouvelle race ennemie totalement inédite.
C'est tout pour le moment, et on retourne patienter jusqu'au retour dans l'actualité (Showcase de juin ?) avec sûrement une date de sortie un peu plus précise que « 2026 » (PC/PS5/XBS).
publié le 30/03/2026 à 09:09 par Gamekyo
Pour le coup, lui ce sera un achat. Contrairement à Forza Horizon 6, qui sera via GP (que je reprendrai un abonnement pour l'occasion)
Entre Halo, Gears, Replaced, Fable, Galactic Racer... cette année envoie du pâté... Heureusement finalement que Exodus ne sort qu'en 2027
Ça pue pour 2026
Année historique pour les Xbox Game Studios ! Avec potentiellement 4 gros jeux de 4 grosses licences Xbox !
Fable honnêtement j’ai un énorme doute pour 2026… a moins d’une grosse surprise