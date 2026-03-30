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Halo Remake : des infos sur les missions inédites
Comme promis, Rebs Gaming est rapidement revenu nous filer de nouvelles informations sur Halo : Campaign Evolved le temps que Microsoft se décide à en montrer davantage, évoquant en premier lieu que la plupart des modèles du bestiaire viendront de Halo Infinite dans un besoin de gain de temps pour le sous-traitant (Abstraction on rappelle), mais on apprend surtout quelques trucs sur les 3 missions inédites servant de préquelle :

- On aura bien de nouveaux environnements, persos et ennemis.
- Présence d'un soldat ODST, probable lien avec la rivalité face aux Spartans.
- Clin d'oeil à Halo Reach.
- Les Brutes seront présentes, de même qu'une nouvelle race ennemie totalement inédite.

C'est tout pour le moment, et on retourne patienter jusqu'au retour dans l'actualité (Showcase de juin ?) avec sûrement une date de sortie un peu plus précise que « 2026 » (PC/PS5/XBS).
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raoh38, mithrandir
publié le 30/03/2026 à 09:09 par Gamekyo
commentaires (10)
marcus62 publié le 30/03/2026 à 09:26
Un grand fan de la licence. Même si Halo: Combat Evolved ce n'est pas mon préféré de la licence. Ce remake que je trouve superbe, ce sera day one !
Pour le coup, lui ce sera un achat. Contrairement à Forza Horizon 6, qui sera via GP (que je reprendrai un abonnement pour l'occasion)
negan publié le 30/03/2026 à 09:41
Ca va être les émotions
grievous32 publié le 30/03/2026 à 09:44
Et les fans puristes qui chouinent déjà parce que le jeu est pas exactement pareil que l'original et qu'il réutilise des assets de Infinite pour les ennemis et marines alors que ces assets sont bien meilleurs dans le style visuel...

Entre Halo, Gears, Replaced, Fable, Galactic Racer... cette année envoie du pâté... Heureusement finalement que Exodus ne sort qu'en 2027
negan publié le 30/03/2026 à 09:46
En tout cas la communication pour Halo et FH6 est lancé, pendant que pour E-Day et Fable ...

Ça pue pour 2026
marcus62 publié le 30/03/2026 à 09:52
negan : FH6 en mai, Halo Remake je pense en été. E-Day et Fable en fin d'année c'est faisable avant GTA VI.

Année historique pour les Xbox Game Studios ! Avec potentiellement 4 gros jeux de 4 grosses licences Xbox !
mithrandir publié le 30/03/2026 à 10:09
Balancez la date ! Je vais l'user ce jeu
mrvince publié le 30/03/2026 à 10:14
Chaud. Elle manque cette licence.
jem25 publié le 30/03/2026 à 11:00
negan

Fable honnêtement j’ai un énorme doute pour 2026… a moins d’une grosse surprise
supasaiyajin publié le 30/03/2026 à 11:40
J'ai hâte. J'aimerais tellement me refaire le 2 et Reach aussi.
grievous32 publié le 30/03/2026 à 11:43
Negan ouh là... La com de Halo est moins lancée que celle de Fable. Fable ils sont en communication par mini Tweet par-ci par-là régulièrement, comme FUSE avec Galactic Racer. Halo, y a rien pour l'instant, c'est que des insiders qui révèlent des trucs.
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Halo : Campaign Evolved
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Nom : Halo : Campaign Evolved
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Halo Studios
Genre : FPS
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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