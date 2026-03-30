Halloween : une grosse présentation de gameplay

Sorti de, rares sont les productions multi asynchrone à avoir rencontré un public notable ou alors pas longtemps, et si l'on félicite déjà Saber dans sa tentative de renouveler l'exploitation des licences horrifiques avec le AAA bien solo sur, d'autres ne lâchent pas l'affaire, dont Illfonic qui tient impérativement à tenter un truc avecCe sera donc du 1V4 (inutile de dire qui est le méchant) mais avec des spécificités de gameplay pour bien mettre en avant l'immortalité du némésis : le but pour le groupe de 4 joueurs ne sera pas seulement de survivre, mais de tenter de convaincre les habitants de Haddonfield de s'équiper face à la menace et appeler la police (avec de plus en plus d'effectifs). De son côté, Michael Myers disposera de compétences pour éteindre un maximum de lumière pour exploiter sa principale caractéristique : se déplacer d'une zone d'ombre à l'autre sans être vu.Sortie prévue le 8 septembre sur PC/PS5/XBS, en espérant pour lui qu'il survivra plus longtemps côté audience quedes mêmes développeurs.