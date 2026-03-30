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Le Xbox Games Showcase répond à l'appel de juin, suivi d'un focus sur Gears of War E-Day
Après déjà un Developer Direct et un Partner Preview depuis le début d'année, Microsoft est le premier des trois constructeurs a confirmé sa présence dans le cadre (plus ou moins proche) du Summer Game Fest, avec donc un Xbox Games Showcase le dimanche 7 juin à 19h00… une nouvelle fois directement suivi par un « Direct », cette fois sur le très attendu Gears of War : E-Day.

L'événement sera accompagné du retour du Xbox FanFest revenant sur les 25 ans de la marque tout en évoquant « l'avenir » de la boîte.
  • Le Xbox Games Showcase répond à l'appel de juin, suivi d'un focus sur Gears of War E-Day
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tripy73, skuldleif, raoh38, rendan, mithrandir, goldmen33, junaldinho, ouken
publié le 30/03/2026 à 13:34 par Gamekyo
commentaires (20)
negan publié le 30/03/2026 à 13:37
Que ça va être long maintenant que je sais.

45 minutes a 1h juste pour Gears of war E-Day putain de merde, je suis a poil.

Par contre j'ai peur qu'ils l'envoient au casse pipe en fin d'année ...
shanks publié le 30/03/2026 à 13:39
negan
Fable par contre, je m'interroge.

Soit il zappe l'année.
Soit Xbox préfère ne pas trop en montrer (ce qui là est inquiétant) car commercialement, c'est censé être plus massif que Gears.
altendorf publié le 30/03/2026 à 13:43
shanks Lui donner quelques mois de polish en plus ne serait pas un drame.
negan publié le 30/03/2026 à 13:43
shanks Obligé ils gardent pour l'année prochaine.

Honnêtement même si on le veut il vont le sortir quand dans l'année ? Avec déjà Halo et Gears en fin d'année ?
thauvinho publié le 30/03/2026 à 13:45
Après c'est du suicide de balancer Fable face à GTA commercialement parlant alors qu'ils semblent tout de même miser gros dessus.
skuldleif publié le 30/03/2026 à 13:54
trop hate PUTIN
salahkabyle75 publié le 30/03/2026 à 13:57
On connais toujours pas combien cela va durée la conférence ??
zboubi480 publié le 30/03/2026 à 14:18
Encore aucune annonce de Sony sur la PS6 ou un éventuel événement ?
rogeraf publié le 30/03/2026 à 14:26
Il est temps, quelle attente ils ont du mal en délais les studios microsoft ... Allez Fable maintenant
spartan1985 publié le 30/03/2026 à 14:49
Fable n'était meme pas cité dans le dernier article Xbox Wire, ça parlait 2026 pour Gears, Forza, Halo donc oui, ça sent le report. Le Xbox fan fest qui fait enfin son retour depuis le ''only four games''.
skuldleif publié le 30/03/2026 à 14:50
on se rend pas compte mais ya du multi PVP de la coop et une campagne dans les gears ce sont des jeux TRES complet

curieux de voir si ils vont venir avec un nouveau mode de jeux pvp ou pve ou meme pvpve qui sait
mattewlogan publié le 30/03/2026 à 14:50
shanks il y a de grandes chances qu’ils décale Fable À moins de vouloir être frontale avec Wolverine et compagnie ou alors début octobre
skuldleif publié le 30/03/2026 à 15:03
je crois on est pas pret pour la claque de ce Gears E day , premier jeu next gen de the coalition l'un des meilleurs dev Unreal , ca va etre dingue
salahkabyle75 publié le 30/03/2026 à 16:08
Vous pensez que gears of war e Day sera sur ps5 ??
skuldleif publié le 30/03/2026 à 16:20
salahkabyle75 tout les jeux MS sortent sur PS5 poser cette question apres FH6 FABLE et HALO CE ......
skuldleif publié le 30/03/2026 à 16:36
jsuis deso les gars mais avouez

si ca avait été FABLE en focus postshowcase , vous auriez dit "ou est gears? gears est reporté a mon avis" lol , c'est juste que MS a trop de jeu cette annee
bigb0ss publié le 30/03/2026 à 16:49
Gears of war
jenicris publié le 30/03/2026 à 17:16
Je suis vraiment curieux de voir Gears.
bennj publié le 30/03/2026 à 17:26
Fable qui sort cette année dans le Showcase, et Gears dans son évènement dédié pour début 2027 ou fin 2026.
ouken publié le 30/03/2026 à 20:05
Grosse gifle en vue comme dab il vas encore mètre la barre très haut
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Fiche descriptif
Gears of War : E-Day
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Nom : Gears of War : E-Day
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : The Coalition
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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