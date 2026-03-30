Le Xbox Games Showcase répond à l'appel de juin, suivi d'un focus sur Gears of War E-Day
Après déjà un Developer Direct et un Partner Preview depuis le début d'année, Microsoft est le premier des trois constructeurs a confirmé sa présence dans le cadre (plus ou moins proche) du Summer Game Fest, avec donc un Xbox Games Showcase le dimanche 7 juin à 19h00… une nouvelle fois directement suivi par un « Direct », cette fois sur le très attendu Gears of War : E-Day.
L'événement sera accompagné du retour du Xbox FanFest revenant sur les 25 ans de la marque tout en évoquant « l'avenir » de la boîte.
publié le 30/03/2026 à 13:34 par Gamekyo
45 minutes a 1h juste pour Gears of war E-Day putain de merde, je suis a poil.
Par contre j'ai peur qu'ils l'envoient au casse pipe en fin d'année ...
Fable par contre, je m'interroge.
Soit il zappe l'année.
Soit Xbox préfère ne pas trop en montrer (ce qui là est inquiétant) car commercialement, c'est censé être plus massif que Gears.
Honnêtement même si on le veut il vont le sortir quand dans l'année ? Avec déjà Halo et Gears en fin d'année ?
curieux de voir si ils vont venir avec un nouveau mode de jeux pvp ou pve ou meme pvpve qui sait
si ca avait été FABLE en focus postshowcase , vous auriez dit "ou est gears? gears est reporté a mon avis" lol , c'est juste que MS a trop de jeu cette annee