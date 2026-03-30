Le Xbox Games Showcase répond à l'appel de juin, suivi d'un focus sur Gears of War E-Day Le Xbox Games Showcase répond à l'appel de juin, suivi d'un focus sur Gears of War E-Day

Après déjà un Developer Direct et un Partner Preview depuis le début d'année, Microsoft est le premier des trois constructeurs a confirmé sa présence dans le cadre (plus ou moins proche) du Summer Game Fest, avec donc un Xbox Games Showcase le dimanche 7 juin à 19h00… une nouvelle fois directement suivi par un « Direct », cette fois sur le très attendu Gears of War : E-Day.



L'événement sera accompagné du retour du Xbox FanFest revenant sur les 25 ans de la marque tout en évoquant « l'avenir » de la boîte.