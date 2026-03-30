Marathon : Bungie promet un suivi de plusieurs années, pendant que l'audience chute encore Marathon : Bungie promet un suivi de plusieurs années, pendant que l'audience chute encore

Bungie a publié un nouveau rapport pour à la fois promettre davantage d'optimisations pour les performances PC, certaines sur le court terme (d'autres prendront un peu plus de temps), tout en s'engageant officiellement à soutenir le jeu pendant « de nombreuses années » aussi bien avec des surprises qu'en prenant en compte les retours de la communauté comme ils le font depuis l'Alpha.



Un joli souhait, et il faut avouer des critiques de la communauté qui vont dans le bon sens aussi bien sur Steam que sur PlayStation 5 et Xbox Series, mais reste la réalité d'une audience en chute sans que rien ne puisse pour l'heure inverser la tendance, et nous avons désormais atteint (et en moins d'un mois) plus de 50 % de perte sur PC/Steam :



Lancement : pic d'audience de 88.000

Week-end du 7 mars : 78.000

Week-end du 14 mars : 62.000

Week-end du 21 mars : 56.000

Week-end du 28 mars : 43.000