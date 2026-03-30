Marathon : Bungie promet un suivi de plusieurs années, pendant que l'audience chute encore
Bungie a publié un nouveau rapport pour à la fois promettre davantage d'optimisations pour les performances PC, certaines sur le court terme (d'autres prendront un peu plus de temps), tout en s'engageant officiellement à soutenir le jeu pendant « de nombreuses années » aussi bien avec des surprises qu'en prenant en compte les retours de la communauté comme ils le font depuis l'Alpha.
Un joli souhait, et il faut avouer des critiques de la communauté qui vont dans le bon sens aussi bien sur Steam que sur PlayStation 5 et Xbox Series, mais reste la réalité d'une audience en chute sans que rien ne puisse pour l'heure inverser la tendance, et nous avons désormais atteint (et en moins d'un mois) plus de 50 % de perte sur PC/Steam :
Lancement : pic d'audience de 88.000
Week-end du 7 mars : 78.000
Week-end du 14 mars : 62.000
Week-end du 21 mars : 56.000
Week-end du 28 mars : 43.000
publié le 30/03/2026 à 14:44 par Gamekyo
Tout le monde le sait, et ils le savent aussi.
Les chiffres ne font que baisser constamment, et il a été constaté, il n'y a pas si longtemps, que le jeu est bien plus joué sur PC que sur console.
Çe qui rend les chiffres encore plus parlants qu’avant.
Je ne sais pas… Peut-être qu’en essayant de faire croire qu’ils seront là pendant des années, ils espèrent que les joueurs restants ne partiront pas.
Mais ça ne changera rien à leur destin.
Je dois tout de même admettre qu’ils auront mis plus de temps à couler que les deux autres.
Mais là, je pense que ça ne devrait plus trop tarder.
Plus de la moitie des joueurs deja partis en meme pas un mois c'est un signe d'un futur deces à la Hokuto no Ken "vous etes deja morts mais vous le savez pas encore".
Reste à voir combien de temps Sony voudra maintenir l'illusion.
Après le jeu est sur toutes les plateformes, à voir si c'est suffisant.
poker22 Moi j''y crois; un jeu peut très bien être rentable; même à 10000 joueur (cf the first descendant)
mais ils ont commencer a 10 million de joueurs aussi...
et ils sont aussi sur leur fin et d'ici 1 a 3 ans max ( voir dans moins d'1 ans si les recette de départ était faible) ils fermeront...
le soucis ici c'est que ici, la base de départ est déjà assez faible... et ce n'est pas un free to play... donc je veux pas noyer tes espoirs mais c'est mal barré
Pour inverser la tendance, y'a pas 36 solutions : soit tu l'offres sur ps+ et game pass ou alors tu le transforme en F2P.
Bon courage à eux, que le jeu cartonne ou plante, ça ne changera rien à ma vie
Après on est dans la semaine de mars où tu as beaucoup de grosses sortie dernièrement...les gens passent surement à autre chose.
C'est un genre trop surreprésenté à un moment au lieu d'aller au casse-pipe faudrait s'arrêter prendre un bon thé, respirer et réfléchir un peu en terme de stratégie.
Même WOW a perdu énormément de joueurs alors qu'il est leader des MMO depuis 20 ans, mais ca reste le numéro 1. (et peut être que la nouvelle extension a reboosté le jeu encore une fois, j'ai pas suivi le succès ou non de la dernière extension
Il n'a pas 1 mois comme marathon qui a couté très cher à bungie et qui doit faire 100 fois mieux que ca pour tenir le coup.
Mais grave, qui va croire ca.