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Marathon : Bungie promet un suivi de plusieurs années, pendant que l'audience chute encore
Bungie a publié un nouveau rapport pour à la fois promettre davantage d'optimisations pour les performances PC, certaines sur le court terme (d'autres prendront un peu plus de temps), tout en s'engageant officiellement à soutenir le jeu pendant « de nombreuses années » aussi bien avec des surprises qu'en prenant en compte les retours de la communauté comme ils le font depuis l'Alpha.

Un joli souhait, et il faut avouer des critiques de la communauté qui vont dans le bon sens aussi bien sur Steam que sur PlayStation 5 et Xbox Series, mais reste la réalité d'une audience en chute sans que rien ne puisse pour l'heure inverser la tendance, et nous avons désormais atteint (et en moins d'un mois) plus de 50 % de perte sur PC/Steam :

Lancement : pic d'audience de 88.000
Week-end du 7 mars : 78.000
Week-end du 14 mars : 62.000
Week-end du 21 mars : 56.000
Week-end du 28 mars : 43.000
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publié le 30/03/2026 à 14:44 par Gamekyo
commentaires (24)
giru publié le 30/03/2026 à 14:49
Le temps est relatif… plusieurs années pour Bungie c’est peut être seulement quelques semaines pour nous.
adamjensen publié le 30/03/2026 à 14:52
On sait parfaitement que le jeu va couler.
Tout le monde le sait, et ils le savent aussi.
Les chiffres ne font que baisser constamment, et il a été constaté, il n'y a pas si longtemps, que le jeu est bien plus joué sur PC que sur console.
Çe qui rend les chiffres encore plus parlants qu’avant.

Je ne sais pas… Peut-être qu’en essayant de faire croire qu’ils seront là pendant des années, ils espèrent que les joueurs restants ne partiront pas.
Mais ça ne changera rien à leur destin.

Je dois tout de même admettre qu’ils auront mis plus de temps à couler que les deux autres.
Mais là, je pense que ça ne devrait plus trop tarder.
tripy73 publié le 30/03/2026 à 14:54
Mouais, c'est bien bout toutes ses promesses, mais on sait comment tout ça risque de finir si l'audience de regrimpe par rapidement.
akinen publié le 30/03/2026 à 15:06
On a quelques supporters ici en mode « vous êtes pas prêt ». Bungie a le savoir et l’expertise pour pousser le jeu. On verra bien
negan publié le 30/03/2026 à 15:09
Il est mort déjà
mibugishiden publié le 30/03/2026 à 15:17
La realité va vite les rattraper cet été le jeu sera mort, voir meme avant.

Plus de la moitie des joueurs deja partis en meme pas un mois c'est un signe d'un futur deces à la Hokuto no Ken "vous etes deja morts mais vous le savez pas encore".
apollokami publié le 30/03/2026 à 15:24
Le jeu est déjà "mort" et je ne vois pas comment ils pourraient inverser la tendance. Il y a une base de joueurs mais tellement minuscule que ça ne risque pas de générer des profits...
Reste à voir combien de temps Sony voudra maintenir l'illusion.
abookhouseboy publié le 30/03/2026 à 15:30
Faudrait déjà qu'il survive au printemps...
poker22 publié le 30/03/2026 à 15:33
Moi j''y crois; un jeu peut très bien être rentable; même à 10000 joueur (cf the first descendant)
jackfrost publié le 30/03/2026 à 15:35
Sony ne va pas permettre cela, ça passera par la case fermeture avant.

Après le jeu est sur toutes les plateformes, à voir si c'est suffisant.
nyseko publié le 30/03/2026 à 15:46
ça va être compliqué de rentabiliser les trois milliards.
keiku publié le 30/03/2026 à 16:20
et dans 3 semaines prochaine ils arrêtent les serveurs...

poker22 Moi j''y crois; un jeu peut très bien être rentable; même à 10000 joueur (cf the first descendant)

mais ils ont commencer a 10 million de joueurs aussi...
et ils sont aussi sur leur fin et d'ici 1 a 3 ans max ( voir dans moins d'1 ans si les recette de départ était faible) ils fermeront...

le soucis ici c'est que ici, la base de départ est déjà assez faible... et ce n'est pas un free to play... donc je veux pas noyer tes espoirs mais c'est mal barré
mafacenligne publié le 30/03/2026 à 16:20
un marathon trés court donc !
keiku publié le 30/03/2026 à 16:22
mafacenligne 43 000 km et 43 000 joueurs un vrai marathon
kenjushi publié le 30/03/2026 à 18:42
apollokami : je ne vois pas comment ils pourraient inverser la tendance. Il y a une base de joueurs mais tellement minuscule que ça ne risque pas de générer des profits...

Pour inverser la tendance, y'a pas 36 solutions : soit tu l'offres sur ps+ et game pass ou alors tu le transforme en F2P.
sandman publié le 30/03/2026 à 18:59
pic à 39k joueurs aujourd'hui. ca baisse tous les jours.
churos45 publié le 30/03/2026 à 19:00
Comment ça se paluche sur la baisse d'audience x)
Bon courage à eux, que le jeu cartonne ou plante, ça ne changera rien à ma vie
newtechnix publié le 30/03/2026 à 19:04
C'est inquiétant, si le jeu avait du succès on aurait une tendance contraire.

Après on est dans la semaine de mars où tu as beaucoup de grosses sortie dernièrement...les gens passent surement à autre chose.

C'est un genre trop surreprésenté à un moment au lieu d'aller au casse-pipe faudrait s'arrêter prendre un bon thé, respirer et réfléchir un peu en terme de stratégie.
newtechnix publié le 30/03/2026 à 19:07
Il faudrait analyser ce qui se passe actuellement dans le JV...même Fortnite est en baisse.
sandman publié le 30/03/2026 à 19:32
newtechnix fortnite a 9 ans quand même, c'est même un miracle que ca ait marché aussi longtemps. Donc pas étonnant que ca baisse au bout d'un moment. Et les dizaines de collab coutent très chères, ils ont misés la dessus et ca a marché pour attirer les jeunes, mais maintenant même les jeunes ont fait le tour du jeu. Mais je le redis, ca reste quand même miraculeux que le jeu ait tenu aussi longtemps alors qu'il y a eu des dizaines de battle royale entre temps qui sont sortis et qui ont fermés entre temps.
Même WOW a perdu énormément de joueurs alors qu'il est leader des MMO depuis 20 ans, mais ca reste le numéro 1. (et peut être que la nouvelle extension a reboosté le jeu encore une fois, j'ai pas suivi le succès ou non de la dernière extension

Il n'a pas 1 mois comme marathon qui a couté très cher à bungie et qui doit faire 100 fois mieux que ca pour tenir le coup.
ouken publié le 30/03/2026 à 20:03
Normal il et pas ouf non plus
burningcrimson publié le 30/03/2026 à 20:48
adamjensen +1 En plus le Bungie actuel est le roi ses promesses non tenues... Genre ils vont continuer le suivi d'un jeu qui coule de semaine en semaine ?
ducknsexe publié le 30/03/2026 à 21:01
Un marathon avec une béquille, bientôt des prothèse
adamjensen publié le 30/03/2026 à 21:10
burningcrimson
Mais grave, qui va croire ca.
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Marathon
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Nom : Marathon
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Bungie
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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