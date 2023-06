En 2024, la Switch aura au moins un remaster de Luigi's Mansion 2 et un jeu sur Princesse Peach

Le planning de 2023 pour la Switch est désormais prêt, et en attendant que l'heure soit au grand reveal de la « New Gen » de Nintendo, l'entreprise indique qu'il y aura encore un peu de quoi grignoter sur l'actuelle hybride avec pour 2024 un nouveau jeu sur, ainsi qu'un remaster dequi, bien qu'imparfait, aura donné une autre aura commerciale à la franchise pour finalement mener à l'excellent troisième épisode.Sinon,? Non ?