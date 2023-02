Nina Williams monte sur le ring de Tekken 8

Pour terminer cette semaine,vient se replacer dans l'actualité en confirmant l'arrivée au casting de Nina Williams qu'il est inutile de présenter aux fans de la franchise, avec quelques visuels et surtout un trailer de présentation.Toujours prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, cette suite du jeu de baston le plus populaire de la précédente gen (hors Smash Bros) n'a pas encore de date de sortie.