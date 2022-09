Officiel : Google annonce la mort de Stadia

Après avoir nié autant la réalité que Sony avec sa PlayStation Vita, Google passe publiquement aux aveux : le service Stadia est un échec cuisant, et il prendra officiellement fin le 18 janvier 2023.La technologie sera maintenue pour d'autres services de l'entreprise, les employés dédiés feront de même, et histoire de faire bonne figure, Google annonce un remboursement complet à qui le demandera du matériel, jeux et autres contenus payés sur son Google Store.