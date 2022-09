L'avenir d'Assassin's Creed se dessine : Badgad, Japon, Sorcières, Netflix...

Le cœur de l'Ubisoft Forward fut sans surprise le segment consacré à l'avenir de la franchiseet il y eut effectivement de quoi dire à commencer par, nouvel épisode assez spécial signé Ubisoft Bordeaux qui devrait débouler au printemps 2023 (officiellement, c'est juste « 2023 »).Malgré le peu de gameplay refilé, les premiers papiers de ceux qui ont pu toucher à une version preview évoquent que le retour aux sources est bien là avec notre Basim jeune qui va découvrir l'art de l'assassinat brut avec un mélange entre mécaniques d'époque et un minimum de modernité (un arbre de compétences notamment) aussi bien dans le système de combat que dans le parkour, l'essentiel étant qu'on restera dans les bases premières et une zone avant tout urbaine, garantie sans les 3000 habituels coffres recelant 40 types d'armes commune, rare, très rare, légendaire (etc).Hormis cela, fut confirmé…- Prochain épisode central, développé par la Team Odyssey et avec le Japon Féodal à visiter (enfin).- Celui qui suivra RED, et devrait prendre place dans l'Europe du XVIe siècle avec en thème la chasse aux sorcières pour ce qui sera l'épisode le plus sombre de la franchise.- Projet toujours aussi flou où l'on se contente de dire qu'il connectera l'essentiel des jeux, anciens comme ceux à venir, et qu'on devrait avoir droit à une expérience multi stand-alone.- Un épisode mobile F2P se déroulant en Chine Antique, qui reviendra sur l'apparition de l'ordre sur ce territoire.- Une série TV Live.- Un jeu mobile exclusif aux abonnés de la plate-forme.De quoi faire, et on en oublierai presque qu'un épisode VR est également prévu (enfin officiellement, on ne sait plus trop en fait).