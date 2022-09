Cyberpunk 2077 : un teaser pour l'extension, et une nouvelle MAJ gratuite spéciale Edgerunners

Il est temps pourde commencer à parler avenir et c'est pour cela que CD Projekt Red nous dévoile un teaser pour « Phantom Liberty », la première grosse extension qui offrira un quartier tout neuf et le retour de Johnny Silverhand. Autre détail pour ce contenu prévu pour 2023: la old-gen est oubliée vu que ça ne sortira que sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (mais aussi Stadia, au cas où).Enfin, une MAJ bien gratuite débarque aujourd'hui même avec une mission et une arme tirée de l'anime Netflix, du cross-save et des bornes d'arcade pour le mini-jeu Roach Race.