Mobile : Nintendo annonce mettre fin au système gacha dans Mario Kart Tour

Même si Nintendo a encore bien du mal à s'implémenter sur mobile (là où Microsoft et Sony renforcent doucement leur position sur ce sujet), il n'est pas trop tard pour réparer certaines choses, et c'est donc 3 ans après sa sortie queva enfin éliminer sa principale polémique : son système de gacha, avec des lootboxes maquillées recelant des personnages à débloquer, parfois durant un temps limité.Pour ceux qui n'auraient pas suivi, pensez à un tuyau recelant 100 gains (pilotes, karts et planeurs, certains à durée limitée), avec pour chaque tirage le besoin de cracher quelques rubis, rubis à obtenir par petite portion via les missions, mais surtout en micro-transactions ou via l'abonnement Pass payant. Il ne peut certes y avoir de doublon mais pour vous donner un ordre d'idée, effectuer les 100 tirages équivaut dans le pire des cas à bientôt 250 balles, sachant que le tuyau en question a été renouvelé plusieurs fois depuis le lancement (il y a eu aujourd'hui 193 pilotes en comptant la brouette de skins, 246 karts et 172 planeurs).Et bref, c'est fini ! Nintendo annonce mettre définitivement fin au système gacha pour le remplacer par une simple boutique avec rotation, façonpour ne citer que le plus populaire, promettant également le retour d'anciens pilotes (&co) pour ceux qui prennent le train en marche et qui n'avaient pas un PEL à dépenser à chaque saison.Bonus : afin de relancer l'affaire, cette MAJ prévue le 5 octobre intégrera le mode Battle, jouable en solo comme en multi.