Le nouveau FPS de Creative Assembly (Alien Isolation) se dévoile enfin, et...

Comme attendu, l'annonce SEGA du jour n'a aucun rapport avec le retour demais pour autant, on ne s'attendait pas à « ça ».Car « ça »,de son nom, c'est le fameux nouveau FPS de The Creative Assembly, les mecs derrière, et nous aurons donc affaire à un énième projet 100 % orienté multi, avec 5 teams de 3 joueurs qui vont se démonter la face, le tout avec un design qui fait déjà bailler, mais au moins l'originalité de features zéro-gravité.Vous pouvez toujours tenter votre chance pour jouer à la future Alpha, et sachez que ça sortira courant 2023 sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen).