God of War montre ses arguments sur PC

Prochain candidat à intégrer la gamme PC chez PlayStation, en attendant des nouvelles de la version dédiée de, le toujours aussi biena droit à sa bande-annonce du coté de la Master Race avec déjà un partenariat annoncé avec NVIDIA pour bien indiquer la compatibilité DLSS et Reflex en plus du reste : 4K, HDR, frame-rate débloqué, jouabilité clavier/souris (au cas où) et prise en compte des écrans ultra-larges.Sortie prévue le 14 janvier 2022.