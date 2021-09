Kirby revient finalement à la formule 3D

On savait qu'un nouveau Kirby arriverait sur Switch, et on savait même par le récent leak que ce serait pour le printemps 2022, mais personne ne s'attendait forcément à ce quesigne le retour de la licence dans une sauce 3D.Et nous voilà donc dans un univers post-apo (c'est la mode) où la petite boule rose continuera de faire dans ses habitudes : gober tout ce qui bouge pour en récupérer les pouvoirs, avec donc davantage d'exploration.