Final Fantasy VII : nouveau trailer (et infos) pour Intergrade, et présentation du BR The First Soldier

Comme c'était attendu,s'est offert un double point actu et on commencera par la fin du Live en revenant sur la diffusion d'une dernière bande-annonce pourqui fait dans le spoil (donc soyez prévenus) tout en étant accompagné de quelques informations intéressantes :- Le DLC Yuffie sera vendu 20€ (pour ceux qui font l'upgrade deuis la PS4).- Retour de Ramuh dans les invocations, et de Nero de- L'exclusivité PS5 sera de 6 mois seulement.- Nomura promet en passant une « atmosphère très différente » pour la future Partie 2.Sortie prévue dans un mois sur PS5 donc (Intergrade, pas la Partie 2 évidemment).L'autre morceau du Live et même le plus gros, ce fut donc la longue présentation de, le fameux Battle Royale à destination des supports iOS/Android :- 75 joueurs par partie (25V25V25 ou chacun pour soi).- Comme d'hab, une réduction du terrain au fur et à mesure de la partie.- Présence de créatures ennemis en IA.- Les matérias (qui popperont aléatoirement) seront au RDV.- Plusieurs classes dont les fondamentaux (Guerrier, Mage…).Toujours pas de date mais une bêta du 1er au 7 juin (USA) et du 1er au 8 juin (Japon). Pour l'Europe, rien.