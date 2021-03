Super Smash Bros Ultimate : le DLC Pyra & Mythra arrivera vendredi

Si vous n'étiez pas là il y a quelques minutes pour suivre le Liveconsacré à la présentation de Pyra/Mythra, en voici l'upload complète à moins que vous ne souhaitiez passer directement aux choses sérieuses puisque le « duo » est directement disponible (ou le sera incessamment sous peu), toujours à 5,99€ en incluant le nouveau stage et les 16 musiques, et bien évidemment fourni avec le Pass 2 proposant déjà Min-Min, Steve et Sephiroth.Comme attendu, les Mii Fighters se dote de nouveaux costumes en achat à l'unité, dont duet, histoire de suivre l'actu du moment sur Switch.- Les vilains communicants ont en fait pris en compte les heures US, signifiant qu'avec le décalage horaire, le DLC ne sera en fait disponible chez nous que demain.