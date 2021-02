Project Triangle Strategy : Square Enix offre un nouveau tactical à la Switch (avec une démo)

On s'attendait à ce que Square Enix enchaîne sur Switch avec unet c'est donc avec une réelle surprise que nous découvrons à la place(simple nom de code), un pur tactical-RPG reposant néanmoins sur le moteur et l'aspect esthétique du premier coté, avec une grosse mise en avant des guerres et trahisons qui n'est aucunement pour nous déplaire (#FFTactics) ainsi que de vrais choix qui impacteront le scénario.Comme pourjustement, si la sortie n'est prévue que pour 2022, une première démo jouable est déjà mise à votre disposition sur l'eShop Switch afin que les développeurs recueillent les nombreux avis et améliorent le produit final.