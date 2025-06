Stellar Blade a fait en 3 jours sur PC la moitié des ventes de la version PlayStation 5

Shift Up avait annoncé vouloir vendre plus d'unités desur PC que sur PlayStation 5 et s'il reste évidemment du chemin, on peut dire que les choses sont bien partie : avec 1 million d'unités vendues en 3 jours sur PC, cette version a donc déjà fait la moitié du quota de celle sur PS5. Car oui,tourne désormais à 3 millions d'exemplaires écoulés depuis ses débuts.Une suite est actuellement en préparation, ainsi qu'une nouvelle licence chez le même studio.