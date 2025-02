CD Projekt veut offrir avec Cyberpunk 2 la foule la plus réaliste vue dans un JV CD Projekt veut offrir avec Cyberpunk 2 la foule la plus réaliste vue dans un JV

Il faudra attendre bien longtemps pour commencer à entrevoir la couleur de Cyberpunk 2, mais apprenons en attendant que CD Projekt continue de recruter pour la team qui devrait bientôt dépasser les 100 têtes (l'essentiel du reste de la boîte est sur The Witcher IV), et cherche dans le lot un concepteur particulier : quelqu'un qui sera en charge de créer de multiples systèmes pour offrir « la foule la plus réaliste et réactive vue à ce jour ». Les mecs n'ont pas peur des mots face à un GTA VI en approche, et on espère surtout que outre les réactions, le jeu saura offrir un nombre de PNJ suffisants à l'écran dans certaines zones.



Rappelons que si la carrière de Cyberpunk 2077 a bien mal démarré niveau critiques, le jeu s'est parfaitement rattrapé avec le temps, et pèse aujourd'hui plus de 30 millions de ventes (sans compter les 8 millions de l'extension).