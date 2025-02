META : la branche Reality Labs (VR) accumule 60 milliards de dollars de pertes

Récupéré par Business Insider, une note interne du directeur technique de META décrit l'année 2025 comme « décisive » pour l'avenir de l'entreprise, celle qui permettra de valider « un trailer de visionnaires » ou « une mésaventure légendaire ».Car si la branche Reality Labs de META a permis à la gamme Quest d'être l'actuel leader du marché VR, reste que le secteur et associés (AR/MR) ne percent pas autant que prévu et surtout ne rapportent pas assez au regard des moyens dithyrambiques déployés. Pour bien comprendre, si Reality Labs a enregistré un CA record d'1,08 milliard de dollars lors du Q4 2024, ses pertes trimestrielles sont également du jamais vu pour la boîte avec 4,97 milliards de dollars dans le rouge. Au total, depuis sa création en 2020, Reality Labs accumule une perte d'environ 60 milliards de dollars ! On ne pourra pas dire que META/Facebook ne tente pas d'investir…Outre l'espoir d'un déploiement plus important du secteur sans oublier l'IA (à forte concurrence), META indique en outre vouloir donner une nouvelle aura à son fameux(sorte de jeu social avec possibilité de créer ses propres mondes), moqué et aujourd'hui ignoré du plus grand-monde, mais qui compte se refaire une audience grâce à une version mobile.