STEAM : environ 20% de la ludothèque sur 20 ans est donc sortie en 2024

Steam n'a pas encore fait son bilan de 2024 mais SteamDB vient néanmoins apporter une information d'importance sur la plate-forme de Valve : cette année, plus de 18.800 jeux sont sortis sur le store numérique Steam, un chiffre prodigieux et en nette hausse par rapport à l'année précédemment record de 2023 (14.311 jeux), montrant tout le paradoxe actuel du marché.



Car si le jeu vidéo se porte bien, cela fait des années que les professionnels pointent un effet de surdose avec un marché de plus en plus scindé, où les plus gros génèrent toujours plus d'argent (et de temps de jeu) pendant que les plus petits se partagent des miettes de plus en plus infimes. Ça et la simple difficulté d'exister. On ne parlera pas sur ces quelques 19.000 jeux des copies honteuses ou simples concepts proches de l'arnaque, mais tout simplement de petites productions potentiellement sympathiques mais inconnus de tous, incapables de capter la moindre lumière quand on est noyé dans la masse, et sans aucune solution pour s'en sortir. De petits développeurs évoquaient notamment ne pas bénéficier du moindre dollar pour le marketing, et tentaient de fait d'interpeler sites et youtubers/twitcheurs en offrant des codes, généralement sans réponse quand eux-mêmes n'arrivent plus à suivre la cadence des moyens/gros jeux.



Une tendance qui n'est pas prête de s'arrêter avec ironiquement des outils de production de plus en plus accessible, en se rendant compte que 21 ans après les débuts de Steam, environ 20 % de la ludothèque totale de la plate-forme (un peu moins de 100.000 titres) est donc sortie en 2024…



Note :

- Les 5 nouveaux titres ayant remporté la plus grosse audience cette année sont Black Myth Wukong, Palworld, Path of Exile II, Marvel Rivals et Helldivers II.

- On ne vous fera pas l'affront de parler de Banana, et il est impossible de mesurer l'audience de Black Ops 6 (application tout en un qui réuni tous les épisodes).