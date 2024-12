Monster Hunter Wilds : le point performance sur consoles + promesse d'une upgrade Playstation 5 Pro

Capcom nous fait un petit point sur la partie technique « consoles » de, avec néanmoins l'inconnu de la PlayStation 5 Pro qui aura bien son upgrade Day One mais sans en connaître encore les effets.Notons également que l'éditeur avoue que les chutes de frame-rate seront présentes en fonction des situations, chose dont on ne doutait pas après les retours de la bêta…PlayStation 5 & Xbox Series X :- Performance en 1080p upscale + 60FPS- Qualité en 3072x1728 upscale + 30FPSXbox Series S :- Un seul mode en 1080p upscale + 30FPSAttendu pour le 28 février 2025 (PC, PS5, XBS), ce nouvel épisode a déjà les épaules pour être l'un des plus gros succès de l'année, surtout quand on sait quetourne aujourd'hui à 21 millions de ventes, soit le plus gros succès de l'histoire de Capcom.