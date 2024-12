Final Fantasy VII : Square Enix laisse la porte ouverte pour du contenu au-delà de la Partie 3

On sait, et de manière bien officielle, que l'équipe de Naoki Hamaguchi redouble d'efforts pour pondre « au plus vite »ou qu'importe son nom, et c'est à l'occasion d'une session de questions/réponses sur Reddit n'ayant pas apporté grand-chose de concret que le précité a indiqué que si théoriquement cette Partie 3 bouclerait le scénario mis en place, une porte était déjà entrouverte pour davantage de choses après cela. Que ce soit une Partie 4 ou des extensions scénarisées.Hamaguchi ajoute en petit bémol que cela se fera néanmoins en fonction de la « demande des joueurs », une autre façon de dire « si les ventes sont à la hauteur », ce qui n'est pour l'heure pas totalement gagné vu la réception deaux yeux de l'éditeur.qui arrivera d'ailleurs le mois prochain sur PC pour gonfler les données.