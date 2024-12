[RUMEUR] Un accord pour rendre les contrôleurs PSVR2 compatibles avec l'Apple Vision Pro [RUMEUR] Un accord pour rendre les contrôleurs PSVR2 compatibles avec l'Apple Vision Pro

Faute d'avoir été un grand succès, la technologie autour du PlayStation VR2 se détache peu à peu de ses objectifs initiaux pour tenter de faire son trou ailleurs, d'abord avec le casque lui-même devenu compatible avec le PC (non sans un accessoire requis) et maintenant selon Bloomberg un accord entre Sony et Apple pour rendre les contrôleurs du PSVR2 compatibles avec le Vision Pro.



Selon les sources, tous les travaux d'adaptation ont été effectués et ne manque plus que l'annonce qui pour x raisons aurait déjà dû avoir lieu depuis quelques semaines. Le seul couac qui vient à l'esprit serait une logique modification de la production : les contrôleurs ne sont pour l'heure vendus qu'exclusivement avec le casque mais le contrat indique qu'ils pourront désormais être délivrés sous forme d'accessoires dans les AppStore autant en ligne qu'en boutique « physique ».