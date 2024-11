Sur Steam, Dragon Quest III a donc fait un meilleur lancement que FFXV et FFXVI

Avec un pic de près de 20.000 joueurs à son lancement,faisait déjà une performance très convenable sur Steam, mais le bouche-à-oreille et le temps libre du week-end ont poussé le curseur à bientôt 45.400 motivés, lui permettant de dépasser les pics de titres commeet(qui n'étaient pas Day One PC certes) pour en faire lui octroyer la médaille de bronze en la matière dans toute l'histoire de Square Enix :1)(125.143)2)(hors essai gratuit) : 95.1503): 45.357Un classement qui ne pourra désormais faire que bouger avec la volonté pour l'éditeur de sortir désormais tous ses gros projets sur la majorité des supports dès le premier jour. Et si ce n'est pas demain la veille que nous verrons la couleur de, on est déjà curieux de voir les résultats deet